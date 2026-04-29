Das Familienatelier Olpe

– ein Herzensprojekt und Wohlfühlort für alle Generationen

Die Geburt eines Kindes kann das ganze Leben auf den Kopf stellen. Wo können junge Eltern sich treffen, Rat holen, andere Menschen in der gleichen Situation kennenlernen, ihre Sorgen teilen? Wo können Väter sich untereinander austauschen?

Quelle: Familienatelier e.V. Familienatelier e.V.

„So ein Wohlfühlort fehlte in Olpe“, erinnert sich die sechsfache Mutter und Mitgründerin Marsha Pacolli an die Anfänge des Familienateliers vor rund drei Jahren. „Ausschlaggebend war eine Begegnung in einem Familienzentrum in Lüdenscheid, bei dem Natascha Focke und ich in unserer Funktion als Mütterpflegerinnen unterwegs waren. Dort las ein Opa kleinen Kindern aus einem Buch vor. Das war so berührend, dass uns direkt klar war: So etwas brauchen wir auch!“

Gedacht, gemacht, verbreitete sich diese Idee immer weiter, und schnell entstand ein Netzwerk, das sich als Glücksfall herausstellen sollte: Sechs Mütter und ein Vater aus den Bereichen Buchhaltung, BWL, Marketing, Sozialarbeit und Erziehungswissenschaften gründeten im Juni 2023 den Verein Familienatelier e. V. und kämpften sich trotz fehlender Unterstützung von Seiten der Behörden über einen steinigen Weg an ihr Ziel.

Gemeinsame Zeit und bedürfnisorientierter Austausch

Nach langer Suche wurden geeignete Räumlichkeiten mitten in Olpe gefunden und am 1. Oktober 2023 die Eröffnung gefeiert. Neben dem Dorfplatz-Café, wo sich Eltern mit ihren Kindern (0–3) ungezwungen treffen können, bietet das Familienatelier auch spezielle Angebote für (Groß-)Väter und ihre (Enkel-)Kinder an.

Der Unterschied zu anderen Kursen liegt darin, dass die Angebote offen und nicht zeitlich begrenzt sind: Jeder kommt innerhalb der Öffnungszeiten, wie er oder sie es mit Baby oder Kleinkind schafft. Es handelt sich aber nicht um ein Betreuungsangebot, bei dem die Kinder fremdbetreut werden, sondern die Mütter oder Väter sind die ganze Zeit vor Ort und haben die Aufsichtspflicht für ihre Kinder.

Ein Herzensprojekt für Familien

Der gemeinnützige Verein finanziert sich ausschließlich durch Spenden. „Ehrenamtliche Mitarbeitende unterstützen uns in unterschiedlichem Zeitumfang, doch wir können immer Hilfe gebrauchen. Ob Vorlesen, Waffeln backen, Frühstück organisieren oder einfach nur zuhören und eigene Erfahrungen weitergeben – jeder setzt sich so ein, wie er kann. Auch passive Mitglieder sind herzlich willkommen“, so Marsha Pacolli, der anzuhören ist, wie viel Leidenschaft und Herzblut in diesem Projekt steckt.

Neben den wöchentlichen Angeboten gibt es Kreativangebote und Kamishibai für Kinder oder ein Laternenumzug zu St. Martin. Auf der Muggelkirmes ist der Verein mit einem Still- und Wickelzelt zu finden, was wie das Familienatelier selbst in der Region einzigartig ist und auf große Resonanz stößt.

Aber so großartig das Ganze auch angelaufen ist – 2025 besuchten rund 1800 Kinder und Erwachsene das Familienatelier – so bleibt immer die Sorge um die Finanzierung. Durch das Netzwerk ortsansässiger Unternehmer (BNI) sind bereits sehr gute Kontakte entstanden, und mit Hilfe der BNI Foundation kann 2026 ein eigenes Still- und Wickelzelt für den Verein angeschafft werden. Das Einzugsgebiet des Familienateliers geht weit über den Kreis Olpe hinaus, was zeigt, wie sehr solch ein Angebot in der Region gefehlt hat.

Familienatelier Olpe e. V., Imbergstraße 24, 57462 Olpe

E-Mail: familienatelierolpe@gmail.com

www.familienatelierolpe.de

Spenden an: IBAN DE20 4626 1822 0026 0347 00