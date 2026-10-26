Das duale Studium wird für viele Schulabgänger immer attraktiver

Immer mehr junge Menschen im Sauerland entscheiden sich nach dem Abitur nicht für ein klassisches Vollzeitstudium, sondern für eine Kombination aus akademischer Ausbildung und betrieblicher Praxis. Das sogenannte duale Studium hat in den vergangenen Jahren also mehr als deutlich an Zuspruch gewonnen – nicht zuletzt, da beide Seiten davon profitieren: Unternehmen finden frühzeitig qualifizierte Nachwuchskräfte, während Studierende schon während der Semester Berufserfahrung sammeln können und eine regelmäßige Vergütung erhalten.

Ein Aspekt, der dabei allerdings recht häufig übersehen wird: Auch die abschließende Bachelorarbeit ist in der Regel sehr eng an den Betrieb gekoppelt und behandelt konkrete Fragestellungen aus dem Arbeitsalltag.

Warum das duale Studium derzeit so gefragt ist

Der Reiz des dualen Studiums liegt in seiner Doppelnatur: Studium und Berufspraxis greifen ineinander, statt nacheinander zu erfolgen. Wer sich für diesen Weg entscheidet, erhält normalerweise eine monatliche Vergütung von dem Partnerunternehmen – ein nicht zu unterschätzender Faktor angesichts steigender Lebenshaltungskosten und Mietpreise in vielen Universitätsstädten. Ein weiterer Vorteil: Gleichzeitig entsteht schon während des Studiums ein direkter Kontakt zu potenziellen späteren Arbeitgebern.

Darüber hinaus sind die Perspektiven nach dem Abschluss oft günstiger als bei einem rein akademischen Werdegang, weil Berufserfahrung und Netzwerke bereits vorhanden sind. Allerdings bringt das Modell auch hohe Anforderungen mit sich: Der Alltag ist sehr eng getaktet, die freie Zeit fällt häufig deutlich geringer aus als im klassischen Studium, und Prüfungsphasen sowie Projektdeadlines im Betrieb können parallel weiteren Druck erzeugen.

Theorie an der Hochschule, Praxis im Unternehmen

Das Grundprinzip dualer Studiengänge ist der systematische Wechsel zwischen Hochschule und Betrieb. Je nach Studiengang, Hochschule und Arbeitgeber unterscheidet sich die Taktung erheblich: Manche Modelle sehen wöchentliche Wechsel vor, andere blockweise Phasen von mehreren Wochen oder Monaten am Stück. An der Fachhochschule Südwestfalen am Standort Meschede etwa beginnt jedes Studienjahr mit einer Vorlesungsphase, an die sich Prüfungswochen und anschließend mehrwöchige Praxisphasen im Unternehmen anschließen.

Der Praxisanteil ist jedoch weit mehr als eine Ergänzung zum Studium, sondern ein fester Bestandteil der Ausbildung. Studierende übernehmen im Unternehmen konkrete Aufgaben und können das Wissen aus den Vorlesungen direkt im Arbeitsalltag anwenden. Je nach Studiengang werden die Praxisphasen sogar als Studienleistung angerechnet, wie beispielsweise bei entsprechenden Studienmodellen der FH Südwestfalen in Meschede. Die enge Verzahnung von Theorie und Praxis bietet damit die Möglichkeit, schon während des Studiums wertvolle Berufserfahrung zu sammeln. Gleichzeitig erfordert der Wechsel zwischen Hochschule und Betrieb ein hohes Maß an Organisation und Eigenverantwortung.

Die Bachelorarbeit wird oft zum Praxisprojekt

Ein häufig unterschätzter Vorteil dualer Studiengänge zeigt sich gegen Ende des Studiums: Die Bachelorarbeit entsteht nämlich vielfach aus einer konkreten Fragestellung des Partnerunternehmens. Statt eines rein theoretischen Themas bearbeiten Studierende reale Probleme – sei es die Optimierung eines Produktionsprozesses, die Einführung digitaler Tools, die Analyse von Marketingmaßnahmen oder auch die Weiterentwicklung personalpolitischer Instrumente.

Die Zusammenarbeit zwischen der Hochschule und dem Unternehmen ist dabei strukturell verankert: Die Hochschule übernimmt die wissenschaftliche Betreuung, während der Betrieb die praktische Anleitung bietet. Gut zu wissen: Bei besonders sensiblen Unternehmensdaten greifen häufig Vertraulichkeitsvereinbarungen und Sperrvermerke, die eine Veröffentlichung der Arbeit einschränken. Für Studierende bietet dieses Modell die Chance, wissenschaftliches Arbeiten mit unmittelbarer Relevanz zu verbinden, um sich auf diese Weise einfacher für eine spätere Position im Unternehmen empfehlen zu können.

Unternehmen setzen immer häufiger auf Nachwuchs aus den eigenen Reihen

Für viele Firmen sind dual Studierende aus mehreren Gründen attraktiv. Sie lernen betriebliche Abläufe, Teams und aktuelle Projekte bereits während des Studiums kennen und sind nach dem Abschluss nicht nur fachlich qualifiziert, sondern auch mit der Unternehmenskultur vertraut. Die frühzeitige Bindung qualifizierter Fachkräfte ist angesichts des demografischen Wandels und des wachsenden Fachkräftemangels außerdem ein strategischer Vorteil.

Im Sauerland, einer Region mit vielen mittelständischen Weltmarktführern und einem spürbaren Wettbewerb um junge Talente, gewinnt dieses Argument zusätzlich an Gewicht. Eine Übernahme nach dem Abschluss ist dementsprechend häufig das erklärte Ziel beider Seiten – für Studierende bedeutet das Planungssicherheit, für Unternehmen die Sicherung von talentiertem Nachwuchs, der bereits eingearbeitet ist.

Gut zu wissen: Ein Beispiel für diese Kontinuität ist das Unternehmen C. & A. VELTINS in Meschede-Grevenstein: Die Brauerei C. & A. VELTINS setzt nämlich schon seit mehr als drei Jahrzehnten auf das duale Studium und bietet kaufmännisch interessierten Schulabgängern eine Kombination aus IHK-Ausbildung und betriebswirtschaftlichem Bachelorstudium an der FOM Hochschule. Und auch technisch orientierte Studiengänge wie Getränketechnologie werden in Kooperation mit Hochschulen angeboten.

Ein duales Studium bringt aber auch Herausforderungen mit sich

So attraktiv die Kombination aus Gehalt, Praxisnähe und Berufsperspektive auch erscheinen mag: Das duale Studium verlangt ein hohes Maß an Selbstorganisation und Belastbarkeit. Die freie Zeit fällt geringer aus als bei Kommilitonen im klassischen Bachelor, der Organisationsaufwand ist deutlich höher, und die Wechsel zwischen Prüfungsvorbereitung, Vorlesungen und Arbeitsalltag können ebenfalls äußerst stressig sein. Um dabei den Überblick zu behalten, können Tools für Studenten wie digitale Kalender oder Aufgabenplaner helfen, Prüfungsphasen, Abgabefristen und betriebliche Aufgaben besser zu koordinieren.

Auch die Bindung an ein Unternehmen ist ambivalent: Sie bietet Sicherheit und Orientierung, schränkt aber gleichzeitig auch die Flexibilität ein. Wer während des Studiums feststellt, dass ein anderer Bereich oder eine andere Branche besser passt, tut sich hier deutlich schwerer mit einem Wechsel. Wer darüber hinaus ein Auslandssemester (beispielsweise in Kanada oder den USA) in Betracht zieht, sollte frühzeitig klären, ob der Partnerbetrieb und der Studiengang dies überhaupt zulassen, da nicht alle dualen Modelle Auslandsphasen vorsehen: Manche integrieren sie (zum Teil sogar verpflichtend), andere schließen sie hingegen faktisch aus.

Abschließend bleibt zu sagen: Für Schulabgänger im Sauerland, die eine akademische Ausbildung mit klarer Berufsperspektive suchen, bleibt das duale Studium dennoch eine der attraktivsten Optionen – sofern die Bereitschaft zu hohem Einsatz und strukturiertem Arbeiten definitiv vorhanden ist.