Das Buch für alle, die Fredeburg verstehen wollen

Umfassendes Werk zur Geschichte Fredeburgs

Im WOLL Verlag ist heute das Buch „Beiträge zur Geschichte der Stadt Fredeburg“ erschienen. Fast 60 Jahre nach dem Tod des Autors Albert K. Hömberg, der Mittelalterhistoriker war und sich in und rund um Fredeburg einen Namen gemacht hat, werden seine Originalvermerke nun veröffentlicht. Herausgeber Hermann-J. Hoffe und Prof. Dr. Günther Schauerte, Vizepräsident a.D. der Berliner SPK, freuten sich, das Buch heute im Kurhaus in Bad Fredeburg präsentieren zu können.

Mit dem Sauerland verwurzelt

Albert Karl Hömberg wurde 1905 in Witten geboren. Seine väterlichen Wurzeln brachten ihn in seiner Jugendzeit regelmäßig ins Sauerländische Fredeburg, wo die Familie ihr Ferienquartier hatte. Ab 1928 widmete er sich der Stadtgeschichte Fredeburg und wurde schon während seiner Studienzeit in Berlin Fachmann für Siedlungsgeschichte.

Das neu erschienene Buch „Beiträge zur Geschichte der Stadt Fredeburg – Güter- und Schatzregister des Oberamtes Fredeburg“ stützt sich maßgeblich auf die Schriftensammlung Hömbergs, die er 1956, wenige Jahre vor seinem Tod, dem Fredeburger Stadtarchiv übergab. Notizen, Tabellen, Urkunden und vieles mehr hat Hömberg hinterlassen, aufgrund einer Initiative des „Arbeitskreis Heimat“ des Sauerländischen Gebirgsvereins Fredeburg konnte dies nun der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Günther Schauerte hatte bereits 1975 die erste Idee zur Veröffentlichung des Manuskriptes: „Die überregionale Bedeutung dieser intensiven Dokumentation war mir früh bewusst und deshalb freue ich mich nun sehr, dass es jetzt jedem zugänglich ist“. Mit Hubert Gierse fand er einen Unterstützer dieses Vorhabens.

„Gebrauchsanweisung“ für Fredeburg

Mit dem Werk erhält man ein Nachschlagewerk, sozusagen eine Gebrauchsanweisung für die Geschichte Fredeburgs. Eine spannende Lektüre für Alteingesessene, Neubürger aber auch alle anderen Interessierten. Immer hin besteht die Möglichkeit, als Fredeburger in einer der von Hömberg aufgeführten, umfangsreichen Stammlisten seinen eigenen Familiennamen wiederzufinden.

Hömbergs Beiträge, ergänzt durch einige hochaktuelle Aufsätze zum heutigen Forschungsstand, das ist „Fredeburg 2.0“ – Die umfassende Quellensammlung und deren Auswertung ermöglicht eine bisher nicht dagewesene Sicht auf Stadt und Land Fredeburg vom hohen Mittelalter an. Wegen der facettenreichen, klugen Auswertungen Hömbergs ermöglichen die „Beiträge zur Geschichte der Stadt Fredeburg“ auch heute noch neue Zugänge und Erkenntnisse über die Bergstadt an der Grenzzone zwischen Westfalen und Hessen: Es gibt nichts Besseres und Inspirierendes! Zitat zum Buch von Prof. Dr. Günther Schauerte

Albert K. Hömberg

Beiträge zur Geschichte der Stadt Fredeburg – Güter- und Schatzregister des Oberamtes Fredeburg

424 Seiten, Hardcover

ISBN: 978-3-948496-14-2

LVP: 19,90 Euro

