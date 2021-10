Das beste Fleisch Deutschlands

Wagyu Sauerland gewinnt Wagyu Fleisch Contest 2021

Der „Wagyu Fleisch Contest“ gilt unter Fachleuten als die inoffizielle Deutsche Meisterschaft für Wagyu-Fleisch. Beim diesjährigen Wagyu Fleisch Contest setzten sich die sauerländer Unternehmer Katrin Schütz und Christoph Willeke mit ihrem edlen Fleisch gegen 17 Wagyu-Züchter durch.

Nach einer einjährigen Pause wurden am heutigen Dienstag in Köln die Ergebnisse des „Wagyu Fleisch Contest 2021“ vorgestellt. Die beiden Unternehmer und Junglandwirte Katrin Schütz und Christoph Willeke belegten mit ihrem Fleisch Platz 1. Damit ist das sauerländer Wagyu-Fleisch laut der erlesenen Jury nun auch offiziell das beste Wagyu-Fleisch Deutschlands. Die Jury aus bekannten Persönlichkeiten der Fleisch-Szene David Pietralla, Christoph Grabowski, Christian Beisiegel und Christian Schott wählte in der Blindverkostung unter 18 Proben das Fleisch von Wagyu Sauerland auf Platz 1. Die Präsentation und Zubereitung der Fleischstücke fand unter standardisierten Bedingungen statt. Besonders beeindruckend: Nicht nur bei der Marmorierung erzielte Wagyu Sauerland Höchstpunkte, vor allem beim Geschmackserlebnis überzeugte das Fleisch der sauerländer Züchter. Das Geheimnis der Züchter des besten Wagyu-Fleisches Deutschlands? „Respekt, Fürsorge und bestes Futter. Unsere Wiesen sind voll von frischen Gräsern und Kräutern. Die dreijährige Haltung auf den sauerländer Weiden bei höchstem Tierwohl erschafft den ultimativen WOW-Faktor“, so die Gründer.

„Wir fühlen uns sehr geehrt, dass unser Wagyu-Fleisch mit dieser Auszeichnung deutschlandweit Anerkennung findet. Unser größter Dank gilt dabei unseren Kunden, die von Anfang an unsere besondere Qualität zu schätzen wussten“, so Katrin Schütz. Und Christoph Willeke ergänzt: „Die Auszeichnung ist für uns schlicht gigantisch! Den Wagyu Fleisch Contest zu gewinnen ehrt uns und ist eine einzigartige Belohnung unserer Arbeit“. Anfang des Jahres wurde das Unternehmerpaar bereits mit dem europäischen Newbie Award und dem Unternehmerinnenbrief NRW ausgezeichnet.

Mit Anfang 30, gehören die beiden nicht nur zu den jüngsten Wagyu-Züchtern Europas, sondern auch zu den erfahrensten. Die gesamte Wertschöpfungskette konzentriert sich auf ihrem Hof, von der Aufzucht, über die Mast bis zur Vermarktung From Nose to Tail. Rund 80 Tiere grasen derzeit auf den saftigen sauerländer Wiesen. „Die Nachfrage nach unserem Wagyu-Fleisch war von Anfang an groß“, bestätigt Christoph Willeke. Kunden kommen nicht nur aus dem Sauerland, sondern auch aus dem Köln-Düsseldorfer-Raum zum wöchentlichen Hofverkauf. Auch der Online-Shop ist erfolgreich gestartet: „Wir versenden innerhalb von 24 Stunden – deutschlandweit, aber auch in Nachbarländer wie Österreich oder die Schweiz“, erklärt Katrin Schütz. Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit an Tasting Events am Hof teilzunehmen. Bei dem einzigartigen Erlebnis am Hof können Gourmets mit Blick auf die Weide ein 5-Gang-Wagyu-Menü vom renommierten Grill-Meister Björn Terhorst genießen.