Das Besondere erleben

Foto Volksbank Sauerland: Besondere Events in kleinen Gruppen: die MitgliederAkademie der Volkbank Sauerland startet wieder am 22. April.

Attendorn / Meschede / Winterberg. Es ist Zeit für etwas Außergewöhnliches! Die Volksbank Sauerland kündigt die Fortsetzung ihrer begehrten MitgliederAkademie mit einer Reihe besonderer Veranstaltungen an: „Als modernes Finanzinstitut mit einem starken Fokus auf den Bedürfnissen unserer Mitglieder, freuen wir uns darauf, unvergessliche Erlebnisse zu schaffen, die weit über das Bankwesen hinausgehen“, so Pressesprecher Frank Segref.

Am Montag, dem 22. April, um 17:30 Uhr öffnet die MitgliederAkademie der Genossenschaftsbank ihr Türen in der Infotastic Academy Attendorn für ein Erlebnis der Superlative: „Schokopralinen aus dem 3D-Drucker“. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Zukunftstechnologie und erleben Sie live, wie Ihre individuellen Schokoladenträume vor Ihren Augen aus dem 3D-Drucker entstehen.

Am Freitag, dem 17. Mai, um 16:00 Uhr lädt die Volksbank zur Pako-Ranch Meschede-Olpe zu einer Alpakawanderung der Extraklasse ein, bei der Groß und Klein die Natur des Sauerlands in vollen Zügen genießen können. Erleben Sie die Magie der Landschaft und machen Sie Bekanntschaft mit den charmanten Alpakas auf einer Wanderung, die Sie garantiert nicht so schnell vergessen werden.

Und schließlich öffnet am Freitag, dem 21. Juni, ab 17:30 Uhr die MitgliederAkademie in der Genusswerkstatt Winterberg ihre Pforten für das ultimative Geschmackserlebnis: „Create your Gin!“ Bei diesem einzigartigen Tasting-Event haben unsere Mitglieder die Chance, ihre eigenen Gin-Kreationen zu erschaffen und direkt vor Ort zu verkosten. Tauchen Sie ein in die Welt des Gins und lassen Sie sich von den vielfältigen Aromen und Geschmacksrichtungen inspirieren.

Die Anmeldungen für diese exklusiven Mitglieder-Veranstaltungen starten am Mittwoch, dem 27. März, um 12:00 Uhr. Wir empfehlen allen Interessierten, sich schnellstmöglich anzumelden, um sich ihren Platz zu sichern. Die Volksbank Sauerland lädt alle ihre Mitglieder herzlich ein, Teil dieser außergewöhnlichen Erlebnisse zu sein. „Seien Sie dabei und lassen Sie sich von unserer MitgliederAkademie inspirieren!“ Anmeldungen sind online unter www.vb-sauerland.de/mitgliederakademie oder in allen Beratungszentren und Filialen der Volksbank möglich.