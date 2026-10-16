Das Bäckerhandwerk neu gedacht: Mit Leidenschaft, Mut und Kreativität

Seit 1819 steht der Name Vielhaber in Sundern-Stockum für echtes Sauerländer Handwerk. Heute trägt diese Tradition ein starkes, weibliches Gesicht: Als Geschäftsführerin, studierte BWLerin, Bäckermeisterin, Müllermeisterin und staatlich geprüfte Brot-Sommelière vereint Elisabeth Vielhaber ein außergewöhnliches Fachwissen. Seit rund sechseinhalb Jahren ist sie im Familienbetrieb aktiv und führt das Unternehmen mit Mut, Leidenschaft und kreativen Ideen in die Zukunft.



Elisabeth Vielhaber wurde als „Bäckerin des Jahres 2025“ ausgezeichnet. Eine Ehrung, die sie zunächst kaum glauben konnte. Gleichzeitig versteht sie den Preis nicht nur als persönliche Auszeichnung, sondern als Anerkennung für das gesamte Team, das täglich in Backstube, Mühle, Verkauf und Verwaltung sein Bestes gibt. „Es ist eine Bestätigung, dass unser Weg richtig ist“, sagt sie.



Menschen mit der richtigen Einstellung

Bei der Suche nach neuen Fachkräften setzt Vielhaber weniger auf perfekte Lebensläufe. „Wir brauchen Menschen mit der richtigen Einstellung“, lautet ihr Grundsatz. Entscheidend sei nicht, dass Bewerberinnen und Bewerber bereits alle Fähigkeiten mitbringen. Viel wichtiger seien Interesse am Handwerk, Eigeninitiative und die Bereitschaft, Neues zu lernen. „Die notwendigen Fähigkeiten kann man erlernen“, betont Vielhaber. Derzeit bildet das Unternehmen elf junge Menschen in den Bereichen Backstube, Verkauf und Verwaltung aus. Nach einem ersten Kennenlerngespräch empfiehlt sie ausdrücklich ein mehrtägiges Praktikum. „Die Jugendlichen sollen erleben, wie der Arbeitsalltag aussieht, wie das Team funktioniert und ob der Beruf tatsächlich zu ihnen passt“, erklärt sie. Dabei richtet sich das Unternehmen nicht ausschließlich an Schulabgänger. Auch Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger sind willkommen und erhalten die Möglichkeit, sich in das Handwerk einzuarbeiten.

Quelle: Bäckerei & Mühle Eberhard Vielhaber GmbH & Co KG Bäckermeisterin Elisabeth Vielhaber

Ideen aus einem starken Team

Elisabeth Vielhaber ermutigt ihr Team ausdrücklich zum Mitdenken. Der starke Zusammenhalt zeigt sich dabei in zahlreichen Aktionen, die aus Ideen der Beschäftigten entstanden sind. So wurden beispielsweise in drei Soester Filialen vor den Ferien kostenlose Vortagsprodukte für Schulkinder angeboten. Auch gekühltes Wasser mit Zitrone und Wassereis für die Kunden an heißen Tagen gehen auf Vorschläge aus dem Team zurück. Dass Kreativität auch bei unerwarteten Herausforderungen gefragt ist, zeigte sich bei einem plötzlichen Wasserrohrbruch. Statt die Situation als Problem zu betrachten, entwickelte das Team kurzerhand eine Alternative. „In einer spontan aufgestellten Weihnachtsmarktbude wurden Stutenkerle und Erdbeerkuchen verkauft“, erzählt Elisabeth Vielhaber mit einem Grinsen.



Auch mit klassischen Vorurteilen über das Bäckerhandwerk möchte die junge Unternehmerin aufräumen. Backen bedeutet für sie längst nicht nur Nachtarbeit. Rund die Hälfte der Beschäftigten arbeitet tagsüber, die andere Hälfte nachts. Zudem sorgen moderne Technik und gezielte Investitionen zunehmend für körperliche Entlastung. „Wir sind nicht verstaubt, wir sind modern“, betont Vielhaber. Ein modernes Leitbild, eine offene und transparente Kommunikation sowie die richtige Einstellung zum Beruf machen für sie den Unterschied.

Bäckerei & Mühle

Eberhard Vielhaber GmbH & Co KG

Stockumer Str. 34

59846 Sundern-Stockum