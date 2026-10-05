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Das Allwetterbad Warstein ist aufgrund von Revisionsarbeiten vom 5. bis 16. Oktober geschlossen

Nach turnusmäßigen Wartungs-, Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten am 17. Oktober wieder geöffnet.

5. Oktober 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Flye Gbr

Während der Revision stehen zahlreiche Wartungs-, Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten auf dem Programm. Dazu gehört unter anderem die umfassende Grundreinigung der Anlage, bei der das Wasser aus sämtlichen Becken abgelassen wird. Darüber hinaus werden technische Anlagen überprüft und instandgesetzt sowie notwendige Arbeiten an Fugen und Fliesen durchgeführt.

Von der Schließung betroffen sind sowohl der Bad- als auch der Saunabereich. Auch das Schul- und Vereinsschwimmen kann während dieses Zeitraums nicht stattfinden.

Nach Abschluss der Arbeiten steht das Warsteiner Allwetterbad ab Samstag, 17. Oktober, wieder allen Besucherinnen und Besuchern zur Verfügung – passend zum Herbstferienbeginn.

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