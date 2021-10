DARK Lichtfestival vom 21. bis 24. Oktober 2021 in Arnsberg

Das Lichtforum NRW und die Stadt Arnsberg präsentieren DARK – das Lichtfestival im Sauerland. An vier Tagen werden 12 Lichtprojekte gezeigt, die über die Altstadt von Arnsberg verteilt sind. Das besondere an den Projekten ist, dass sie alle vor dem Hintergrund digitaler Prozesse funktionieren oder die gefertigt wurden: die Zukunft künstlichen Lichts.

Nach dem Auftakt im Jahr 2017 zeigt DARK erneut die Möglichkeiten der digitalen Gestaltung und Interaktion mit künstlichem Licht. So möchte DARK – Digitale Arbeiten zur Lichtkultur – nachhaltige Faszination für Licht und Technologie im sauerländischen Kulturraum stiften.

Möglich wurde die zweite Auflage des Lichtfestivals durch eine Förderung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW und der Unterstützung von Sponsoren. Damit konnte das Lichtforum NRW eine spannende Auswahl unterschiedlicher Künstler nach Arnsberg einladen, um hier – in der „Wiege des Lichtmachens“ – zu zeigen, welche spannenden Möglichkeiten die Digitalisierung bietet. Viele Projekte laden bei zum direkten Mitmachen ein. Sie sind so konzipiert, dass die Beobachterin und der Beobachter zur Gestalterin und zum Gestalter werden. Und das ist ein wichtiges Element, da die Digitalisierung uns Menschen ja viel Arbeit abnehmen kann, aber häufig auf unsere Steuerung und Lenkung wartet. So steckt in DARK viel zum Mitmachen und Staunen aber auch zum Lernen und Hinterfragen.

Parallel zum Lichtfestival organisiert der Verkehrsverein Arnsberg e. V. verschiedene Aktionen rund um Schlemmen und Shoppen in Arnsberg. Von Freitagabend bis Sonntagabend gastiert erneut das Cheatday Streedfood Festival mit regionalen und internationalen Spezialitäten auf dem Arnsberger Neumarkt. Ebenfalls am Freitagabend laden eine Vielzahl von Händler*innen des Stadtteils zum „Late Night Shopping“ in außergewöhnlicher Atmosphäre ein.

Infos zur Orten und Projekten DARK

www.dark.lichtforum-nrw.de

Offizielle Eröffnung DARK

Donnerstag, 21.10.2021, 18.30 Uhr, Alte Klosterbibliothek, Klosterstr., 59821 Arnsberg

Spielzeit DARK

Donnerstag 21.10. bis Sonntag 24.10.2021, 18:30-22:00 Uhr, Eintritt frei

Sponsoren

Sparkasse Arnsberg-Sundern, Volksbank Sauerland eG, TRILUX, Westenergie, Verein zur Förderung von Licht und Beleuchtung e.V., Brölio

Idee, Konzeption, Realisierung Begleitung, Steuerung

Dennis Köhler (Lichtforum NRW) Peter M. Kleine (Stadt Arnsberg)

Kontakt DARK

Dennis Köhler, Lichtforum NRW, post@lichtforum-nrw.de, 02932-9311 310