Darf ich vorstellen …

Hunderassen im Porträt

Hätte sich der Wolf wohl domestizieren lassen, wenn er geahnt hätte, dass aus seinem Genpool einmal ein Pudel mit schnittiger Frisur oder ein größenwahnsinniger Chihuahua werden würde, oder hätte er sich dann lieber vom Menschen ferngehalten? Fest steht: Er hat es nicht getan – zum Glück! Ob arbeitswütiger Border Collie, gemütlicher Berner Sennenhund oder gefräßiger Labrador – die Welt der Hunde ist bunt und die Rassen mit ihren unterschiedlichen Eigenschaften und Charakteren so unterschiedlich, dass es sich lohnt, mal einen genaueren Blick auf den ein oder anderen Vierbeiner zu werfen.

In dieser Serie stellt uns Hundefotografin Julia Laatz in jeder Ausgabe eine Hunderasse anhand eines konkreten Models vor. Den Anfang macht Xunny:

Xunny

Rasse: Foxterrier (Glatthaar), hier zehn Monate alt

Der Foxterrier

Der Foxterrier stammt aus England und wird hauptsächlich zur Jagd eingesetzt. Beschrieben wird er als lebhaft, mutig und voller Tatendrang. Er ist ein sehr arbeitsfreudiger und gelehriger Hund, weshalb er auch gut für Hundesport wie Agility geeignet ist. Auch beim Fotoshooting zeigte sich Xunny sehr geschickt beim Ausführen von Kommandos.

Location

Dieser Ort befindet sich an einem meiner Lieblingsorte im Hochsauerlandkreis, dem Plackweg. Erst kürzlich habe ich dort diesen Abschnitt auf der alten Rennstrecke zwischen Nuttlar und Kallenhardt entdeckt. Dort kann man wunderschön laufen, insbesondere da die Strecke weitestgehend gerade ist und man eine wunderschöne Aussicht über Nuttlar und Bestwig hat. An diesem Morgen war er komplett verschneit und man konnte nur vereinzelte Tierspuren entdecken, er ist also wirklich nicht von Menschen so überlaufen wie andere Orte. Und obwohl die Strecke so nah an der Straße ist, ist es erstaunlich ruhig. Perfekt für eine Winterwanderung.

Julia Laatz

Julia Laatz ist 28 Jahre alt und kommt gebürtig aus Meschede. Nach etwa fünf Jahren in Spanien vermisste sie die einzigartige Natur der Heimat und es zog sie zurück ins Sauerland. Julia fotografiert bereits, seit sie 15 Jahre alt ist, zur Hundefotografie kam sie erst später durch ihren ersten Hund Turi, den sie in Spanien adoptierte. Er liebt lange Wanderungen im Wald, weswegen die beiden viel Zeit dort verbringen, die Kamera immer im Gepäck. Seit drei Jahren arbeitet sie professionell als Hundefotografin. Zu sehen, wie sie Menschen eine Freude bereiten kann, indem sie einzigartige Porträts ihrer Vierbeiner für die Ewigkeit festhält, macht sie dabei besonders glücklich.