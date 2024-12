Darf ich vorstellen …

Hunderassen im Porträt

Richtig klein bis ponygroß, flauschig bis samtig, Steh- oder Schlappohren – Hunderassen unterscheiden sich äußerlich teilweise extrem. Dazu bringt jede Rasse ihre ganz besonderen Fähigkeiten und jeder einzelne Hund seine ganz eigene Persönlichkeit mit sich. In dieser Serie stellt uns Hundefotografin Julia Laatz in jeder Ausgabe anhand eines konkreten Models eine Hunderasse vor. Diesmal ist Yuna an der Reihe:

Yuna

Akita Inu, 5 Jahre

Der Akita Inu

Der Akita Inu ist eine japanische Rasse, deren Name von der nördlichen Präfektur Akita stammt. Er gehört zu den ältesten Hunderassen. Der Zusatz „Inu“ ist japanisch und bedeutet „Hund“. Er wurde in Japan unter anderem zur Bärenjagd gezüchtet und besitzt dementsprechend einen gut ausgeprägten Jagdtrieb. Der Akita ist ein sehr eigenständiger Hund mit eigenem Kopf. Er hat eine große Individualdistanz zu anderen Artgenossen und „straft“ sie häufig mit Ignoranz. Zu seiner Bezugsperson hat er jedoch eine sehr starke und innige Bindung. Obwohl der Akita es liebt, den größten Teil des Tages zu dösen oder zu schlafen, braucht auch er Auslauf und geistige Förderung (gerne Nasenarbeit).

Location

Dieser wunderschöne kleine See liegt inmitten des Luerwaldes in Arnsberg. Ich habe den See durch Zufall auf Google Maps gefunden. Ein paar Tage später sind wir gleich zum Fotografieren hingefahren. Ich war von der Location total überrascht. Der See war um einiges schöner als erwartet. Hinzu kam, dass genau in dem Moment die Sonne hervorkam und der See sich in den schönsten Herbstfarben präsentierte. Diesen Ort sollte man sich für einen Herbstspaziergang auf jeden Fall merken.