Darf ich vorstellen …

Der Hund – der beste Freund des Menschen und auch in Deutschland gibt es immer mehr Hundefreunde. Die Zahl der Hundebesitzer hierzulande schwankt zwischen 4,8 und 5,1 Millionen. Mehr als 350 anerkannte Hunderassen gibt es und noch viel mehr Mischlinge – alle haben sie ihre ganz eigenen Persönlichkeiten und Skills.

In dieser Serie stellt uns Hundefotografin Julia Laatz in jeder Ausgabe eine Hunderasse anhand eines konkreten Models vor. Diesmal ist Lexie an der Reihe:

Lexie

Border Collie, 3 Jahre



Der Border Collie

Der Border Collie stammt aus Großbritannien und wurde ursprünglich zum Schafe hüten gezüchtet. Auch in der heutigen Zeit wird er bevorzugt für das Hüten von Nutztieren eingesetzt. Er ist sehr energiegeladen und intelligent. Zeitgleich geht der Border Collie eine sehr enge Beziehung zu seinen Menschen ein. Deswegen eignet er sich sowohl für den Hundesport als auch als Familienhund. Beim Fotoshooting konnte Lexie zeigen, was in ihr steckt. Sie führt Kommandos sogar über weite Distanzen aus, liebt aber auch Action und hat sich dementsprechend sehr über ein wenig Spiel im Wasser gefreut.



Location

Die Wasserstelle liegt am Elpe Wander- und Radweg in Ostwig. Der Weg führt von Ostwig bis nach Elpe und immer entlang des gleichnamigen Baches „Elpe“. Es gibt dort nicht nur schöne Wasserstellen, sondern auch viele verschiedene Wälder. Gerade in der Sommerzeit leuchten die Blätter in einem wunderschönen Grün und spiegeln sich im Wasser, was der Location eine magische Stimmung verleiht.



Julia Laatz

Julia Laatz ist 28 Jahre alt und kommt gebürtig aus Meschede. Nach etwa fünf Jahren in Spanien vermisste sie die einzigartige Natur der Heimat und es zog sie zurück ins Sauerland. Julia fotografiert bereits, seit sie 15 Jahre alt ist, zur Hundefotografie kam sie erst später durch ihren ersten Hund Turi, den sie in Spanien adoptierte. Er liebt lange Wanderungen im Wald, weswegen die beiden viel Zeit dort verbringen, die Kamera immer im Gepäck. Seit drei Jahren arbeitet sie professionell als Hundefotografin. Zu sehen, wie sie Menschen eine Freude bereiten kann, indem sie einzigartige Porträts ihrer Vierbeiner für die Ewigkeit festhält, macht sie dabei besonders glücklich.