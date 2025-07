Damit Plagegeister draußen bleiben

Komfortabler Insektenschutz für alle Räume

Sobald es wärmer wird, klopfen sie wieder an unsere Fenster: Mücken, Fliegen und andere unangenehme Sommergäste. Doch anstatt zur Chemiekeule zu greifen oder klebrige Fallen anzubringen, setzen immer mehr Haus- und Wohnungsbesitzer auf dezente, nahezu unsichtbare High Tech-Lösungen. Holger Elkemann, Unternehmer aus Schmallenberg und Partner des Spezialanbieters Insektum, liefert exakt nach Maß gefertigt: von Spannrahmen, komfortablen Rollos über funktionale Pendeltüren bis hin zu innovativen Lichtschachtabdeckungen.

Unsichtbar und wirkungsvoll

„Das Herzstück unseres Sortiments ist ein ultrafeines Gewebe, das selbst kleinste Insekten zuverlässig abhält“, erklärt Elkemann. Gleichzeitig bleibt der Ausblick klar und der Luftaustausch wird nicht beeinträchtigt. Für Allergiker empfiehlt er das spezielle Polltec-Gewebe: Es filtert bis zu 98 % aller Pollen und schafft drinnen ein echtes „Pollenfrei-Gefühl“.

Maßarbeit vom Profi

Was Insektum auszeichnet, ist der Rundum-Service: Nach einer kostenlosen Vor-Ort-Beratung nehmen Fachberater wie Elkemann oder sein Team Höhe, Breite und eventuelle Hindernisse – von traditionellen Fensterläden bis zu schrägen Dachgauben – exakt auf. Innerhalb weniger Wochen werden die bestellten Elemente in Nordrhein-Westfalen in unserer klimaneutralen Produktion millimetergenau gefertigt und zur Montage an Holger Elkemann ausgeliefert. Dann werden sie beim Kunden montiert.

Zertifizierte Partner fertigen passgenaue Rahmen oder Rollos an und montieren sie professionell. „So bleibt der Insektenweg dauerhaft verschlossen, während der freie Blick erhalten bleibt“, so Elkemann.

Nachhaltigkeit mit System

Dank der engen Zusammenarbeit mit dem Traditionshersteller Neher setzt Insektum auf Aluminiumprofile und Gewebe, die strenge Umwelt- und Qualitätsstandards erfüllen. Alte Elemente werden über ein Recyclingprogramm zurückgeführt und wiederverwertet. „Statt kurzlebigem Kunststoff-Plunder bieten wir langlebige Lösungen, auf die man sich über Jahre verlassen kann“, betont Elkemann.

Fazit

Insektum beweist, dass effektiver Schutz vor unerwünschten Flügelgästen möglich ist. Dabei müssen Design, Wohnkomfort und Nachhaltigkeit nicht ausgeschlossen sein.

Wer Wert auf präzise Maßarbeit und erstklassigen Service legt, findet hier eine Premium-Alternative zur Standardlösung – unsichtbar im Alltag, spürbar im Wohngefühl.