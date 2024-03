Das Begabteninstitut Impetus

„Ich habe keine Lust mehr immer das Gleiche zu lernen – ich hasse Wiederholungen!“ oder „Wozu soll ich das Lernen, das interessiert mich nicht!“ – haben Sie das schon einmal von Ihrem schulp­flichtigen Kind gehört? Eltern möchten ihre Kinder gerne beim Lernen unterstützen, doch oft ist das Thema Schule ein großer Stressfaktor – für die ganze Familie. Was also tun?

Bianka Kröger ist zerti­fizierter Lerncoach, Special Coach of the gifted (Echa), Master of Science Psychologische Diagnostik, Beratung und Evaluation sowie diplomierte Legasthenie- und Dyskalkulietrainerin und Heilpädagogin. Sie coacht, berät und unterstützt Kinder und Jugendliche beim Lernen. „Mein Angebot ist auf Kinder mit Lernschwierigkeiten ausgerichtet. Dort habe ich mich vor allem auf Schülerinnen und Schüler spezialisiert, die mit doppelt außergewöhnlichen Herausforderungen, nämlich mit einer Hochbegabung in Begleitung mit einer oder mehreren Lernstörungen, konfrontiert sind“, erklärt sie. Um Lernschwierigkeiten anzugehen, steht zu Beginn erst einmal eine gute Diagnostik als Grundvoraussetzung: Wie ist der IQ des Kindes? Liegen ADHS oder Konzentrationsprobleme, Legasthenie- oder Dyskalkulie vor? Leidet das Kind unter Prüfungsangst oder ist ein Underachiever?

Quelle: Bianka Kröger

Steht die Diagnose, werden Ziele formuliert und Lösungen entwickelt und ausprobiert. „Ich sehe Schulschwierigkeiten immer als Gesamtheit. Um Lernschwierigkeiten effektiv zu beheben, muss man in alle Richtungen schauen: Kind, Eltern und Schule werden hier betrachtet.“ Der Plan für das Kind: Zum eigenen Lernexperten werden, damit jeder seine Begabung leben kann. Gearbeitet wird sowohl online als auch vor Ort in den Räumen ihres Instituts.

Unterstützung für Eltern

Aber auch die Eltern kommen bei Bianka Kröger nicht zu kurz. Denn diese stellen sich die Frage, wie sie mit der Hochbegabung ihres Kindes richtig umgehen können. „Eltern (hoch)begabter Kinder stehen oft vor besonderen Herausforderungen, die sie an ihre Grenzen bringen können. Besonders wenn das Kind (hoch)begabt ist, können sich Eltern in Situationen wieder­finden, in denen sie sich überfordert und unsicher fühlen.“

Quelle: Bianka Kröger

Bianka Kröger hilft dabei, die Fähigkeiten und Kompetenzen in Sachen Lernen mit ihrem Kind zu verbessern, und das Vertrauen in sich selbst zu stärken. „Diese Erkenntnis festigt nicht nur das Selbstbewusstsein der Eltern, sondern zeigt auch dem Kind, wie wichtig es ihnen ist.“

Bianka Kröger weiß um all die Herausforderungen, vor denen (hoch)begabte Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten stehen. Sie weiß aber auch, dass es sich lohnt, sich darauf einzulassen und den Schülerinnen und Schülern zu zeigen, dass ihre Begabung ein echtes Abenteuer sein kann.