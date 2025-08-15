Damenquartett auf musikalischer Walz im Kultursommer unterwegs

Zu Fuß über Land mit Musik im Gepäck – so in etwa lautet das Motto der „Ensemble Unterwegs“-Tour 2025. Zwischen dem 19. und 24. August taucht die Damenformation im Rahmen des Arnsberger Kultursommers teils geplant, aber überwiegend spontan an verschiedensten Stellen im Stadtgebiet auf und packt ihre Instrumente aus.

Professionelle Musikerinnen

Die vier professionellen Musikerinnen begeben sich mit leichtem Gepäck und nur dem Nötigsten versehen auf eine mehrtägige Wanderung durch das facettenreiche Arnsberg. Immer dabei sind aber Violine, Viola, Violoncello und Sopranstimme. Auf ihrer musikalischen Walz suchen sie die Begegnung und tauschen ihre Musik dann gern gegen Kost und Logis. Die vielfältigen Begegnungen mit Mensch und Natur liefern den Stoff für einzigartige Geschichten, die sie in ihre Konzerte einbauen. Ihre Bühnen findet das Ensemble dabei vor allem in der Natur und bei buchstäblichen „Gast-Spielen“ in eher privatem Rahmen.

Auftaktkonzert im Wildwald

Nach einem Auftaktkonzert auf Einladung des Wildwald Vosswinkel am Dienstag, 19. August, um 15.30 Uhr auf der kleinen Teichbühne im Entree des Wildwalds, machen sich die vier auf den Weg. Dieser Konzertbesuch ist bereits im Wildwald-Eintritt inbegriffen. Am darauffolgenden Mittwoch, 20. August, ist das Kloster Oelinghausen ein weiteres Etappenziel. Wie es danach weitergeht, ist aber sozusagen noch „Zukunfts-Musik‘“. Also aufgepasst: Vielleicht spielt die Musik schon bald in Nachbars Garten!

Musik in Nachbars Garten

Letzter Fixpunkt der Tour im Arnsberger Kultursommer ist das Abschlusskonzert am Sonntag, 24. August, um 17 Uhr in der Auferstehungskirche am Neumarkt, im Anschluss an das Sommerkonzert des Klarinettenquintetts „BlattArt“. Der Eintritt ist, wie auch die Platzwahl, frei, die Anzahl der Sitzplätze allerdings begrenzt.

Weitere Informationen gibt es auf www.arnsberg.de/kultursommer und www.ensemble–unterwegs.de.

Hintergrundinformationen:

Was im Sommer 2009 als musikalisches Wanderprojekt seinen Anfang nahm, ließ noch nicht erahnen, dass sich daraus eine langjährige intensive Zusammenarbeit und ein einzigartiges Ensemble entwickeln würde. Ein Ensemble nämlich, das sich alljährlich im Sommer abseits des beruflichen Konzertbetriebs zusammenfindet, um sich dann eine andere, neue Landschaft in Deutschland oder Europa zu erwandern; eben ein echtes „Ensemble Unterwegs“. Im Laufe der Jahre lässt sich gesteigerte Aufmerksamkeit, stetig gewachsenes Publikumsinteresse und ein umfangreiches Medienecho in Print und TV konstatieren.

Print und TV

Die Ziele dieser ungewöhnlichen Kunstaktion sind vielschichtig. An vorderster Stelle steht für die Profi-Musikerinnen das Bedürfnis, der klassischen Musik ein neues Publikum zu erschließen und Konzerte aus verkrusteten Strukturen zu befreien. Der intensive Kontakt zu den Zuhörenden ermöglicht es, die Musik direkt und spontan zu den Menschen zu bringen.

Musikalische Begegnungen

Das Unterwegssein prägte nicht nur den Namen. Auch die menschlichen und musikalischen Begegnungen beeinflussen seitdem den Umgang mit dem Publikum und hinterlassen ihren Fingerabdruck in den Gesprächskonzerten. Denn die Wander-Konzerte werden von den Musikerinnen selbst moderiert und so erweitert sich auch die Kommunikation zwischen ihnen und den Zuhörenden. Diese Kombination aus Musik und Moderation, die auch von Anekdoten der Wandererlebnisse durchzogen ist, eröffnet auf diese Weise auch Hörer:innen, die für gewöhnlich eher keine klassischen Konzerte besuchen, den Zugang zu einem sehr persönlichen Musikerlebnis.

Persönliches Musikerlebnis

Die farbenreiche Kombination von Sopranstimme und Streichtrio bietet dem Publikum ein völlig neues Hör- und Klangerlebnis. Neben bekannten Kunstliedern, z.B. von Schubert, Strauss, Mahler oder Britten, gibt es viele kleine Schätze aus verschollenem oder selten gespieltem Liedgut zu entdecken.

Hochmusikalische Wandergruppe

Sehr am Herzen liegen der hochmusikalischen Wandergruppe auch die deutschen Volkslieder, die für viele berühmte Komponisten Inspirationsquelle waren. Dieses traditionelle Kulturgut birgt viele von Vergessenheit bedrohte Lieder regionaler Mundarten, die sie auch mit ihren Konzerten am Leben erhalten möchte.