Dakeldame Ruby erkundet den Rothaarsteig

Hallo, ich bin Ruby, ein Dackelmädchen mit einer großen Leidenschaft: Gemeinsam mit meinem Frauchen bin ich am liebsten draußen in der Natur unterwegs. Besonders dort, wo es nach Wald riecht, Bäche plätschern und hinter jeder Kurve ein neuer Pfad wartet. Deshalb zieht es uns aus dem Taunus immer wieder ins wunderschöne Sauerland.



Eigentlich begann alles eher zufällig. Mein Frauchen entdeckte neben dem Rothaarsteig die abwechslungsreichen Rothaarsteig-Spuren und war sofort begeistert. Schon kurze Zeit später starteten wir zu unseren ersten Wanderungen und seitdem kommen wir immer wieder. Am liebsten laufe ich auf den schmalen Waldpfaden vorneweg. Mit meiner Nase finde ich heraus, wer vor uns unterwegs war, und bestimme dabei ganz entspannt das Tempo. Wandern ist schließlich kein Wettrennen. Trotz meiner kurzen Dackelbeine schaffe ich die Touren problemlos. Und wenn wir einen schönen Aussichtspunkt erreichen oder ich einen besonders spannenden Geruch entdecke, legen wir einfach eine Pause ein.



Besonders gut gefallen haben mir bisher der Kahle Asten und der Wisent-Pfad. Dort gibt es abwechslungsreiche Wege, herrliche Natur und immer wieder kleine Bäche, perfekt für eine Erfrischung. Praktisch finde ich außerdem die gute Beschilderung des Rothaarsteigs. So muss mein Frauchen kaum aufs Handy schauen und hat mehr Zeit für mich und die wunderschöne Landschaft. Bei Begegnungen mit anderen Menschen oder Hunden bin ich eher schüchtern. Begegnen wir Wildtieren oder wandern durch Naturschutzgebiete, bleibe ich selbstverständlich an der Leine. Schließlich sind wir Gäste im Wald und wandern, wie Frauchen Gesa immer zu mir sagt, durch das „Wohnzimmer der Tiere“. Nach einer gelungenen Tour kehren wir gern ein. Besonders gut gefällt mir die Graf-Stolberg-Hütte an der Rothaarsteig-Spur „Blick ins Land – Kahle Pön“. Dort gibt es sogar Leberwurst-Hundeeis und einen eigenen Strandkorb für Hunde.



In diesem Jahr sind wir zum ersten Mal im Hotel Hubertushöhe in Latrop zu Gast. Schon bei unserer Ankunft habe ich gemerkt, dass Hunde hier herzlich willkommen sind. Das Hotel trägt die Auszeichnung „5 von 6 Pfötchen“ des Deutschen Tourismusverbandes für besonders hundefreundliche Unterkünfte. Die Inhaber haben selbst zwei Dackel und wissen deshalb genau, was Vierbeiner glücklich macht. Nach einer Wanderung genieße ich die Hundedusche genauso wie mein Willkommensleckerli. Die schönsten Gassirunden beginnen dort direkt vor der Hoteltür. Mein Frauchen hätte früher nie gedacht, zum Wandern nach Nordrhein-Westfalen zu fahren. Heute sieht das ganz anders aus. Die abwechslungsreichen Wege und die herrlichen Ausblicke am Rothaarsteig haben uns beide überzeugt.



Deshalb vergebe ich heute die höchste Auszeichnung, die ein Dackel vergeben kann: zehn von zehn Käsewürfeln. Mehr von unseren Wanderabenteuern findet ihr auf Instagram unter @the_little_red_weasel.



Eure Ruby