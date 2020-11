CREO – Dein Baufachmarkt in Sundern

Erfolgreich im Anderssein

Gut 30 Monate ist es nun her, dass sich die Tore zu einem besonderen Baumarkt in Sundern erstmals öffneten. CREO – bewusst anders, bewusst kundenfreundlich, bewusst qualitätsorientiert. Der Erfolg gab den Machern Recht. Die Kunden erlebten eine ganz eigene Baumarktwelt und sind begeistert. Doch wie machen die das, die von CREO?

Jendrick Otto ist seit Beginn der Marktleiter des Unternehmens. „CREO“, so sagt er, „das ist für mich eine Herzensangelegenheit. Wir wollten gewohnte Wege verlassen und das Thema Baumarkt neu definieren.“ Er erinnert sich: „Engagiert sind wir im März 2018 mit 10 kompetenten Mitarbeitern in dieses Abenteuer gestartet. Nah am Kundenbedürfnis sein, Präsenz zeigen, wenn Hilfe oder auch bloß ein Tipp benötigt wird, menschlicher Umgang – all das sollte bei uns zur Selbstverständlichkeit werden. Rückblickend betrachtet ist uns das wohl richtig gut gelungen, so sagen unsere Kunden.“

Volles Sortiment mit Konzentration auf Gutes

Das Wohlfühlen beginnt bereits beim Hereinkommen. Warme Farben an den Regalen und viele Holzelemente im Info- und Kassenbereich schaffen eine gemütliche Atmosphäre. Doch man ist ja hierhergekommen, um sich etwas zur Verschönerung seines Zuhauses auszusuchen. „Bei uns gibt es auf 1600 m² das volle Baumarkt-Sortiment“, verspricht Otto. „Von Farben über Werkzeug, Sanitär, Elektro bis hin zum Gartenbereich ist alles vorhanden. Wir konzentrieren uns dabei jedoch auf Artikel von guter Qualität aus dem mittelpreisigen Segment. Bei uns hängen beispielsweise nicht 20 Hämmer, sondern fünf, aber das sind dann auch wirklich gute Teile. Dieses Konzept zieht sich durch den ganzen Laden.“

Kernkompetenz im Holzbereich

Das Herzstück des Marktes ist die exklusive Ausstellung im Holzbereich. „Hier liegt eindeutig unsere Kernkompetenz“, so Otto. „Unser professionelles Team berät und inspiriert zum Thema Böden und Türen; ab September unter anderem auch mit einer neuen Ausstellung mit hochwertigen Erzeugnissen des österreichischen Familienunternehmens Tilo. Diese Qualitätsprodukte gibt’s hier im Umkreis sonst nirgends“, weiß er. „Unser nicht unbedeutender, weiterer Vorteil, ist der Montage-Service. Wer möchte, kann sich die bei uns erworbenen Produkte durch unser Handwerkerteam oder durch unsere Partnerbetriebe fachgerecht und ganz stressfrei zuhause einbauen lassen. CREO übernimmt dabei die Federführung und betreut die Arbeiten bis zum erfolgreichen Abschluss.“

Familiär, freundschaftlich – und sehr dankbar

Doch auch wer gern selbst heimwerkelt ist bei CREO gut aufgehoben. Die beste Farbe für die Wand? Die perfekte Schraube für das Regal? Welche Pflanze eignet sich für den sonnigen Balkon? Das sind Fragen, auf die die inzwischen 15 Mitarbeiter immer eine Antwort wissen. „Alle sind begeistert dabei“, lacht Otto. „Wir gehen im Kollegenteam freundschaftlich miteinander um, ähnlich wie in einer Familie. So fällt es auch leicht, sich auf jeden neuen Kunden zu freuen und ihm gern zu helfen.“

Viel zu helfen gab es bekanntlich in diesem Frühjahr und Sommer. Corona hatte die Welt stillgelegt, und viele Bürger nutzten die Zeit für Renovierungsmaßnahmen. „Wir hatten alle Hände voll zu tun. Teilweise entstanden sogar Kundenschlangen vor der Tür“, erinnert sich der Marktleiter, und er ergänzt: „Mir ist sehr wichtig, mich bei unseren Kunden ganz herzlich zu bedanken für deren Unterstützung, Treue und Geduld während dieser ungewohnten Phase. Das hat unserem jungen Unternehmen wirklich weitergeholfen!“

Es bleibt spannend bei CREO

Was bringt die Zukunft für CREO? „Stillstand gibt es bei uns nicht, stattdessen passen wir unser Angebot stets an die Kundenbedürfnisse an. Gerade jetzt verkleinern wir beispielsweise den Tapetenbereich zugunsten von trendigen Putzmaterialien, bauen unsere Ausstellung nochmals komplett um und erweitern unsere Sortimente gemäß den Wünschen und Anregungen unserer Kunden. Und immer umfangreicher wird unser Angebot für Weber-Grills; Geräte, die heutzutage ganzjährig gefragt sind. Es bleibt spannend bei uns – und stets „anders“!“

