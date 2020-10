CPT-LA: Acht Jahre Charity im Sauerland

Das Charity Pokerturnier im Sauerland besteht mittlerweile seit acht Jahren. Seit 2012 wird der Wettbewerb für den guten Zweck in der Sauerlandhalle in Lennestadt-Altemhunden veranstaltet und zieht dabei stets eine Vielzahl von Besuchern an. 2020 setzte die CPT-LA aus. Damit ist die Geschichte des Charity-Events allerdings noch lange nicht vorbei, denn Pokergrößen wie Jan Heitmann stehen nach wie vor hinter der Veranstaltung und wollen die Erfolgsgeschichte weiterführen.

Der Erfolg kann sich sehen lassen

Poker ist ein beliebtes Spiel, das heute vorwiegend online gespielt wird. Dabei können Spieler oftmals einen stattlichen Poker Bonus nutzen, denn im Netz versuchen sich die unterschiedlichen Anbieter mit verschiedenen Bonusaktionen zu überbieten. Das freut die Spieler, denn dabei können sie oftmals ihre Bankroll ein wenig steigern, ohne mehr einzahlen zu müssen. Für den guten Zweck gehen aber auch viele Spieler noch zu Turnieren vor Ort wie im Sauerland, denn hier macht es besonders Spaß, gemeinsam etwas Gutes zu tun. Seit 2012 wurde das Turnier achtmal in der Sauerlandhalle ausgetragen und konnte dabei große Erfolge erzielen. Rechnet man die Jahre zusammen, hatte das Event insgesamt 3340 Teilnehmer und konnte ca. 68.000 Euro an Spenden zusammentragen. Geschafft wurde das mit Buy-ins, die für jeden Spieler nur 15 Euro betragen. Es bedarf also kein Vermögen, um bei dem Pokerspiel mit am Tisch zu sitzen. Damit das Geld auch bei einem guten Zweck ankommt, gehen die Veranstalter sehr offen mit den Spenden um und zeigen transparent, wo die 68.000 Euro angekommen sind. Dabei wurden vorwiegend zwei regionale Organisationen unterstützt: Frauen helfen Frauen Olpe und Strahlemaennchen.de. Erstere ist eine Frauenberatungsstelle mit Frauenhäusern in der Region, zweitere hilft krebserkrankten Menschen bei ihren Herzenswünschen.

Spielen mit den Profis

Was das Event in der Sauerlandhalle so besonders macht, ist die Chance, mit echten Pokerprofis zu spielen. So nehmen jedes Jahr auch deutschlandweite oder internationale Pokerstars am Spiel teil, die es zu schlagen gilt. Schafft es ein Spieler, einen solchen Profi aus dem Rennen zu werfen, erhält er dazu noch ein „Knock-out“-T-Shirt als Andenken an die tolle Leistung. Dass einer der Profis das Turnier gewinnt, ist natürlich relativ wahrscheinlich. Daher erhalten Spieler bereits Sachpreise, wenn sie nur ihre „normalen“ Mitspieler besiegen können. Die große Trophäe hält meist natürlich ein Promi der Szene in der Hand, das bewiesen auch die letzten Jahre. 2018 konnte sich der Spieler Crazysheep durchsetzen und den Pokerpokal für sich gewinnen. Auch der Saarländer Jan Heitmann ist immer gerne mit dabei. Er gilt nicht nur als einer der bekanntesten Pokerexperten in Deutschland, sondern verbindet seine Passion dabei mit einem wirtschaftlichen Aspekt. Als Firmencoach findet er viele Parallelen zwischen Poker und der Unternehmensführung und stellt diese in einem besonderen Konzept vor. Dass er für ein Charity-Turnier wie die CPT-LA in seine Heimatregion zurückkommen und seiner Leidenschaft nachgehen darf, ist für den Saarländer eine ganz besondere Freude. Kein Wunder also, dass er jedes Jahr wieder mit dabei ist – und mittlerweile bereits als Publikumsliebling zählt. Auf eine Fortführung der CPT im Jahr 2021 hoffen nun alle Spieler. Nach den Erfolgen der letzten Jahre werden die Organisatoren keine Mühen scheuen, um die Veranstaltung wieder auf die Beine zu stellen.

In acht Jahren hat das Charity-Event der CPT-LA etwa 68.000 Euro an Spenden sammeln können. Damit wurden zwei gemeinnützige Organisationen im Sauerland unterstützt, die sich für das Wohlergehen der Bewohner einsetzen. Dazu bringt das Pokerturnier frischen Wind in die Region und bietet Laien die Möglichkeit, einmal mit echten Profis am Tisch zu sitzen. Auf eine Fortführung im kommenden Jahr hoffen viele Spieler daher eindringlich.