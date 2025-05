„Es war Glück im Unglück“, so Anke Willmes vom Vorstand des Heimat- und Fördervereins Cobbenrode e.V. (HFC) Wir waren bei der Buchung der Band „Cash Matters“, die zu dem 10-jährigen Jubiläum ein Konzert geben sollte, leider an eine Agentur geraten, die noch nicht so viel Erfahrung in dem Bereich hatte. Es wurde alles besprochen und ein Vertrag geschlossen. Leider kam dann kurz vor der Veranstaltung heraus, dass Cash Matters der Agentur gar nicht zugesagt hatte. „Was dann folgte, waren ein paar schlaflose Nächte und sehr viele Telefonate. Uns war klar, dass wir zu diesem Zeitpunkt die Vorfreude auf die Band nur noch mit einer besseren Band ausgleichen konnten. Und getreu dem Motto ‚Wilder Westen Live‘ musste die Band dazu passen“, Christian Hachen vom Vorstandsteam des HFC. Dann wurde der Volltreffer gelandet. Sascha Salvati bot sich an, das Konzert am Samstagabend durchzuführen.

Sascha Salvati (bekannt durch Pro7-, Sat1-Shows wie „Popstars“, „The Voice of Germany“ oder „All Together Now“) präsentiert sein neues Country-„FREEDOM ALBUM“ und dazu seine Lieblings-Country-Cover-Songs. Mit dabei sind Songs von Luke Combs, Morgan Wallen, Kane Brown, Cody Johnson, Chris Stapleton und vielen bekannten Country-Stars. Nach seiner ausverkauften Europatournee 2025 ist Sascha einer der erfolgreichsten Country-Künstler in Europa geworden.

Quelle: Sascha Salvati SALVATI Country Night in Cobbenrode

„Wir freuen uns schon, den Gästen diesen Star komplett ohne Eintritt präsentieren zu können“, Christian Schepp vom Vorstandsteam des HFC. Es wird dazu eine eigene Bühne in der Wiese aufgebaut, auf der das Festival stattfindet. Eine extra engagierte Linedance-Gruppe wird zu den Liedern von Sascha tanzen, um den Zuschauern einzuheizen. „Das wird ein Wochenende voller Highlights“, Christian Teipel vom Vorstandsteam des HFC.

Der Samstag beginnt mit dem Qualifikationswettbewerb für die Holzrücker. „Der Parcours ist am Samstag extra etwas leichter aufgebaut. Wir wollen hier auch Anfängern die Chance geben, hier anzutreten“, Gerd Aschoff von der Interessengemeinschaft Zugpferd, die Ausrichter der Meisterschaft. Rund um den Stertschultenhof gibt es dann ein buntes Programm, wo für jeden etwas dabei sein sollte. Rund um den Stertschultenhof werden über 50 Aussteller unterschiedlichste Waren anbieten. Da ist von Süßigkeiten über unterschiedlichste Dekorationsartikel, Buchfaltkunst zu Seilern und Reitsportartikeln alles dabei.

„Für unsere kleinen Gäste haben wir uns viele Gedanken gemacht“, Christian Hachen vom Vorstandsteam des HFC. Hier gibt es an unterschiedlichen Stellen auf dem Veranstaltungsgelände viel zu entdecken. In dem extra aufgebauten Tipi-Dorf wird die Gruppe „Red White Inside“ aus Menden in authentischer Kleidung seiner Zeit das Leben in dem Dorf darstellen. Dabei wird es viele Mitmachaktionen geben. Um die Zuschauer zu begeistern, wird in dem Tipi-Dorf ein Powwow-Tanz aufgeführt. Die Linedance-Truppe wird auf der Bühne ihr Können darstellen. Im Anschluss wird es einen Workshop geben, bei dem die Besucher sich auch selbst an dieser Tanztechnik versuchen können.

Quelle: Hoftage Cobbenrode

Ganz nach dem Motto „Goldrausch am Esselbach“ können Groß und Klein erleben, wie damals die Schürfer den wilden Wassern das Gold abgerungen haben. An der Stelle wird es zusätzlich noch viele weitere Aktionen rund um das Thema „Pferde im Wilden Westen“ geben. Die Oldtimerfreunde Cobbenrode veranstalten in dem Rahmen ein Oldtimertreffen. Hier gibt es viel Technik aus dem vergangenen Jahrhundert zu bestaunen.

Das Highlight schlechthin ist sicherlich der Auftritt von Sascha Salvati am Samstagabend. Die gesamte Veranstaltung und auch das Konzert sind dabei für die Zuschauer kostenlos.

Am Sonntagmorgen spielt dann zur Einstimmung in den Tag zum Frühschoppen die Sauerlandkapelle aus Wormbach. Parallel dazu startet die NRW-Meisterschaft im Holzrücken. Dort treten etwa 20 Teilnehmer an, um diesen Titel zu bekommen. Mit dabei ist auch wieder das Minishetty Gustav. Beim letzten Holzrücken hat er sich zu einem Zuschauerliebling entwickelt. Sehr beeindruckend, wie viel Kraft und Durchhaltevermögen, aber auch Disziplin und Genauigkeit in dem kleinen Pferd steckt. Während des Frühschoppens machen sich die Oldtimer auf den Weg. Bei einer Ausfahrt können diese von den Besuchern bestaunt werden. Aber nicht nur am Stertschultenhof gibt es Programm. Auch die historische Schmiede ist an beiden Tagen geöffnet. Hier wird von dem Schmied Uli Grewe zusammen mit seinem Sohn die Kunst dieses Handwerks gezeigt. Dabei werden unter anderem auch Pferde beschlagen und Hufeisen selbst geschmiedet.

An der denkmalgeschützten alten Mühle finden an beiden Tagen Führungen statt. Hier kann man sich über das alte Handwerk des Bäckers informieren. Am Sonntag wird vom Team Mühle leckeres Steinofenbrot gebacken. Dieses kann dort erworben werden. Auch für das leibliche Wohl hat sich das Team Stertschultenhof viel einfallen lassen. Neben dem klassischen Imbisswagen und dem leckeren Kuchenbuffet gibt es an unterschiedlichen Stellen auf dem Gelände viele Leckereien. Sogar eine Fischbude wird auf dem Gelände zu finden sein. Als weiteres Highlight wird am Sonntagnachmittag Winnetou einreiten. Die Prämierung der besten Holzrücker bildet dann den letzten Programmpunkt am Sonntag.

Weitere Informationen zu Programm und Zeitplan finden Sie unter www.hoftage.de

Quelle: Hoftage Cobbenrode

Bildnachweis: Sascha Salvati / Pressinformation