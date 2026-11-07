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Cool bleiben, wenn es darauf ankommt

Es gibt diese Momente, in denen plötzlich alles zählt. Im Sport ist es der Wettkampf, im Beruf vielleicht eine wichtige Präsentation, ein schwieriges Gespräch oder eine Entscheidung unter Zeitdruck. Auch im privaten Leben geraten Menschen immer wieder in Situationen, in denen Nervosität, Unsicherheit oder Stress die Oberhand gewinnen können. Cool bleiben – das klingt einfach. Aber kann man Gelassenheit unter Druck tatsächlich lernen?

7. November 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Hermann J. Hoffe

Britta Lohmann zeigt, wie mentale Stärke hilft, Herausforderungen souverän zu meistern

„Ja“, sagt Diplom-Psychologin und Mentaltrainerin Britta Lohmann. Entscheidend sei zunächst zu verstehen, was unter Belastung mit uns passiert. Denn Stress ist keine Schwäche, sondern eine natürliche Reaktion unseres Körpers und unseres Gehirns. Problematisch wird es erst, wenn die Anspannung uns blockiert und wir gerade dann nicht mehr auf unsere Fähigkeiten zugreifen können, wenn wir sie besonders brauchen.

Wie sich das verändern lässt, vermittelt Britta Lohmann unter anderem in ihrem Workshop „Cool bleiben unter Druck“, den sie im November gemeinsam mit dem KreisSportBund Hochsauerlandkreis für Trainer anbietet. Im Mittelpunkt stehen Lampenfieber, Stressreaktionen, mentale Notfallstrategien, der Umgang mit Fehlern und die Entwicklung eines sogenannten „Winning Mindsets“.

Doch was für Sportler gilt, gilt ebenso für den Alltag. Mentale Stärke bedeutet nicht, keinen Stress zu empfinden. Sie bedeutet, mit Stress umgehen zu können.

Genau hier setzt die Arbeit von Britta Lohmann an. Sie hilft Menschen dabei, die eigenen Reaktionsmuster besser kennenzulernen, Gedanken bewusst zu steuern und Strategien zu entwickeln, die auch dann funktionieren, wenn es schwierig wird. Dabei geht es nicht um theoretische Patentrezepte, sondern um konkrete Werkzeuge für konkrete Situationen.

Wer gelernt hat, unter Druck einen klaren Kopf zu behalten, gewinnt Handlungsspielraum zurück. Fehler verlieren ihren Schrecken, Herausforderungen werden überschaubarer und aus Nervosität kann positive Energie entstehen. Britta Lohmann dazu: „Wir können nicht jede schwierige Situation verhindern. Aber wir können lernen, wie wir ihr begegnen.“ Und manchmal beginnt mentale Stärke mit einem erstaunlich einfachen Gedanken: „Ich kann nicht alles kontrollieren, aber ich kann beeinflussen, wie ich damit umgehe.“(hh)

„Mentale Stärke bedeutet nicht, keinen Stress zu haben, sondern trotz Druck klar, entschlossen und fokussiert zu bleiben.“
– Britta Lohmann

Britta Lohmann
Hauptstraße 8 · 59755 Arnsberg-Neheim
Telefon: +49 (0) 1575 – 5816540
E-Mail: britta.lohmann@insideout.nrw
www.insideout.nrw

Bild von Hoffe, Hermann-J.

Hoffe, Hermann-J.

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