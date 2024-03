Comedy-Show SCREEN SHOTS am 9. April im JAC in Attendorn

Zwei Comedians teilen sich den Abend, und eine rotzfreche Moderatorin führt durchs Programm. SCREEN SHOTS tourt 2023/24 durch besondere Kinosäle in ganz Deutschland und wendet sich an alle, die gern lachen und Live-Events genauso mögen wie die besondere Atmosphäre im Kino. Am 9. April 2024 um 19:30 Uhr im JAC, Attendorn.