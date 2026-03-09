Comedy-Lesung mit Moritz Netenjakob in Eslohe-Wenholthausen

Das Ufo parkt falsch: Das Beste und Neueste vom Ein-Mann-Ensemble.

Am Sonntag, 26. April 2026, ist der Grimmepreisträger und Bestseller-Autor Moritz Netenjakob mit seinem Comedy Lesungsprogramm „Das Ufo parkt falsch“ in der Schützenhalle Wenholthausen zu Gast. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr.

Präsentiert wird ein perfekter Mix aus brüllend komischen Beobachtungen, verrückten Einfällen und liebenswerten Figuren:

Ufo-Attacke wird von Grönemeyer, Lindenberg und Calmund abgewehrt

Fußballreporter erzählt Hänsel und Gretel

Wie ein sächsischer Taxifahrer zum Musical-Star wird

Netenjakobs erster und letzter Auftritt auf einer „Damensitzung“

Kulturen- Clash: Deutsche Intellektuelle, türkische Fundamentalisten – und sehr viel Alkohol

Moritz Netenjakob ist ein absoluter Ausnahmekünstler. Er tourt mit Christoph Maria Herbst und mit Soloprogrammen durch die Republik und ist auch im Fernsehen zu sehen. Zum Beispiel in „Mitternachtsspitzen“, „Night Wash“, „Neues aus der Anstalt“ und vielen mehr. Wer Moritz Netenjakob noch nicht kennt, hat bestimmt schon über seine Texte gelacht – in den Sendungen „Switch“, „Wochenshow“, „Stromberg“ oder „Pastewka“. Und wer ihn kennt, weiß längst, dass intelligenter Humor und Lachtränen bei ihm zusammen gehören.

Für die Augen: Eine One-Man-Show. Für die Ohren: Ein großes Ensemble.

Ticktes ab sofort erhältlich vor Ort im Tintenfaß Eslohe und online bei dem Ticketanbieter Universe unter https://www.universe.com/events/netenjakob-das-ufo-parkt-falsch-tickets-3PZ7MK

