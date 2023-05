„Colors of Rock“ Open-Air-Festival live in Meschede

Meschede.(aga) Am Freitag, 16. Juni 2023 beginnt ab 19:00 Uhr (Einlass 17:30Uhr) das zweitägige Live-Music-Festival COLORS OF ROCK mit tollen Headlinern und lokalen Bands auf dem Gelände der Spielmannsklause am Sophienweg 11 am westlichen Ortsrand von Meschede.

Das „Colors of Rock“ (CoR) war jahrelang eine Nachwuchs-Plattform für junge, regionale Bands und Musiker unterschiedlicher Musikrichtungen. Hier wurden die ersten Bühnen Erfahrungen vor einem größeren Publikum gesammelt. Irgendwann ist die Reihe leider „eingeschlafen“ und im Rahmen der 40-jährigen Jubiläumsfeier des WERKKREIS KULTUR MESCHEDE 2019 wieder aufgelegt.

Nach der Pandemie-Pause soll es jetzt erstmals über zwei Tage über die Bühne gehen. Nach langer Planung kann nun endlich die Katze aus dem Sack gezogen werden. Hier das Programm:

Am Freitagabend werden „Seelepathie“ aus Südwestfalen die Bühne mit deutschsprachigen Pop und wechselnden Stilelementen der Funk- und Rockmusik musikalisch eröffnen. Danach betritt „Die Steine“ aus Sundern und Meschede die Bühne. Der Top-Act des Abends ist kein Geringerer als „John Diva and The Rockets Of Love“. Im Gepäck haben sie ihr schweißtreibenden 80s-Rock mit tief hängender Gitarre und 100 Posen pro Minute. Die 5 Jungs bringen das Beste der 80er auf die Bühne, nur spaßiger. Die Glam-Rocker sind gern gesehene Gäste des Wacken Open Air und werden wohl auch in Meschede viel Freude und kalifornischen Sonnenschein aus allen Poren schwitzen.

Der Samstagnachmittag (17.06.) startet schon ab 15:30 Uhr (Einlass) mit der jungen Alternativ-Rock-Band PlanB aus Korbach. Weiter geht’s mit der Winterberger Band SLEEPLESS NIGHTS mit einer Mischung aus Post-Hardcore, Grunge und Indie-Rock bevor die Schmallenberger Hardrock-Punkband CUSTOM GAUGE die Bühne betritt. ONE TAPE aus Brilon beschließt den lokalen Teil, bevor die ARGIES aus Argentinien das Festival beschließen. Keine geringere Band als die „Toten Hosen“ nahmen die ARGIES nach einer Südamerika-Tour mit als Vorband für Europa. Noch im letzten Jahr rockte die Punk-Ska-Latin-Band auf eigenen Wunsch in der TRÖTE Meschede vor einem begeisterten Publikum. Der Funke wird auch diesmal überspringen, davon ist der Veranstalter überzeugt.

Der Vorverkauf hat bereits begonnen und Karten sind in den Tourist-Infos Brilon, Meschede und Olsberg zu bekommen. Online steht der Ticketservice Reservix zur Verfügung: https://hochschulstadt-meschede.reservix.de/events Das Tagesticket kostet im Vorverkauf 35 €, und an der Abendkasse 40 €. Im Gesamtpaket für beide Tage ist das Festivalticket für 60 € nur im Vorverkauf zu bekommen.

Das Festival wurde in Kooperation und Zusammenarbeit mit der Torfabrik Meschede inklusiv ausgerichtet. Daher wird alles behindertengerecht zugänglich sein und diverse Hilfen angeboten.

Der Veranstalter WKM wünscht zusammen mit den Sponsoren: Sparkasse Mitten im Sauerland, Brauerei VELTINS, Stadt Meschede, elements Bad/Heizung/Energie, Bürgerstiftung Meschede, STAPPERT Zahntechnik, Elektro Kramer und Gartenbau Felix Müller schon jetzt viel Vergnügen.

Alle weiteren Infos unter https://www.meschede.de/colorsofrock