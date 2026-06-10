Cobbenroder Kutschertage 2026

Zum Auftakt am Samstag gehen Kutscher aus der Region und darüber hinaus auf große Ausfahrt rund um Cobbenrode. Die rund 20 Kilometer lange Strecke führt durch die reizvolle Umgebung, für kleinere Gespanne gibt es eine verkürzte Route. Am Abend folgt mit dem Kutscherball ein geselliger Höhepunkt mit Musik und Tanz.

Am Sonntag steht der sportliche Wettbewerb im Mittelpunkt. Nach einer kurzen Einrollrunde messen sich die Teilnehmer auf dem historischen Vorspannhof im Parcours. Anspruchsvolle Hindernisse verlangen Pferd und Fahrer viel Geschick ab. Im anschließenden Stechen werden die besten Gespanne ermittelt und feierlich ausgezeichnet.

Rund um das Geschehen laden zudem Marktstände zum Stöbern ein. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Teilnehmen können sowohl Profis als auch Hobbykutscher – vom Pony bis zum Kaltblut, sofern die Pferde gesund und versichert sind. Besucher dürfen sich auf ein Wochenende voller Tradition, Spannung und ländlicher Atmosphäre freuen.

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.stertschultenhof.de.