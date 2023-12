Cobbenrode – Luftkurort?

Rundgang zur Zertifizierung zum Luftkurort

Am 30. Juni 2023 fand die Arbeit der Dorfgemeinschaft Cobbenrode zur Zertifizierung „Luftkurort Cobbenrode“ ihren Höhepunkt. Pünktlich um zehn Uhr begrüßte Eslohes Bürgermeister Stephan Kersting die Cobbenroder Bürgerinnen und Bürger sowie die dreiköpfige Bewertungskommission und Touristiker des Schmallenberger Sauerlandes. Erst sah das Wetter nicht so gut aus. Der Tag begann mit Regen. Doch die dunklen Wolken verzogen sich schnell und die Tour verlief bei bestem Kaiserwetter.

Es folgten ebenfalls eine kurze Begrüßung durch „Conradus de Cobbenrode“ und Ortsvorsteher Friedhelm Heberling. Während sich die zahlreichen Zuhörer noch stärkten, stellte Manfred Luig von der „Arbeitsgemeinschaft Luftkurort“ den Anlass und die Begründung für die Zertifizierung vor.

Die Geschichte des Stertschultenhofes und das weitere Vorgehen des Rundganges wurden besprochen, bevor sich die Gruppe, aufgeteilt auf drei Kleinbusse, auf ihren Weg durch Cobbenrode und Umgebung machte. Erste Station war die alte Mühle und das Backhaus, wo die Truppe von Müller und Bäcker empfangen wurden.

Die Reise führte weiter zum neu gestalteten Tretbecken, ins „Sackloch“ an die Vogelstange der Schützenbruderschaft und zum Kyrill-Kreuz, wo alle von Parforce-Horn-Bläsern musikalisch begrüßt wurden. Nachdem die Gruppe noch etwas die Aussicht auf das Dorf genossen hatte, ging es weiter zum Mittagessen in das Hotel Hennemann.

Frisch gestärkt fuhren die drei Wagen auf die Schwartmecke zum Reitverein. Dort präsentierten einige junge Mitglieder stolz ihr Können mit den Pferden. Der nächste Stopp in Obermarpe war dann genauso kinderreich und tierisch wie auf der Schwartmecke. Die einheimischen und Gästekinder spielten auf dem Spielplatz oder kümmerten sich um die Tiere des Dorfes.

Auf dem Weg zurück nach Cobbenrode konnte die Reisegesellschaft vom Hotel Habbel aus die Aussicht auf den Ort genießen, bevor am Haus der Begegnung Halt gemacht wurde. Dort durfte das Feuerwehrgerätehaus samt Fahrzeug besichtigt werden und die Kindergartenkinder wunderten sich so kurz vor den Ferien über die illustre Runde, die sie plötzlich auf ihrem Spielplatz besuchten.

Im Park wurde der Reisegruppe der Plan zur Neugestaltung vorgestellt. Unter anderem sollen unter den Bäumen Bänke zum Verweilen hergerichtet werden und die alte Lore wieder auf Vordermann gebracht werden, um als Denkmal an die Männer des Dorfes Cobbenrode zu erinnern, die im Meggener Bergbau gearbeitet haben.





Auf dem Weg zu Sportheim und Schützenhalle, die noch besichtigt werden sollten, führte der Weg der Gruppe an Sport- und Tennisplatz und Tennishalle vorbei.

An jeder Station gab es ausführliche Informationen, welche Arbeiten schon erledigt wurden oder in naher Zukunft geplant sind.

Zurück am Stertschultenhof gab es Informationen zu den Wanderwegen in und um Cobbenrode, bevor der Heartchor mit zwei Liedern den letzten Programmpunkt bildete. Während sich die Kommissionsmitglieder zur Beratung zurückzogen, warteten die Cobbenroder Bürgerinnen und Bürger bei Kaffee und Kuchen auf das Ergebnis: Die Bewertungskommission gab eine klare Empfehlung zur Zertifizierung als staatlich anerkannter Luftkurort an den Regierungspräsidenten in Arnsberg.

Am 25. August 2023 fand bei einer Feierstunde in der Schützenhalle die offizielle Übergabe der Urkunde durch den Arnsberger Regierungspräsidenten Heinrich Böckelühr statt. Somit wurde die Arbeit der verschiedenen Arbeitsgruppen in den letzten und noch kommenden Jahren gewürdigt, nachdem vor ein paar Jahren ein erster Anlauf zur Zertifizierung gescheitert war.