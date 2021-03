CO2-Abgabe: Wie Verbraucher entlastet werden

Zum Jahreswechsel haben sich auch für das Sauerland einige Gesetze geändert. Eine der wichtigsten Änderungen bezieht sich auf die CO2-Abgabe. Unternehmen müssen für fossile Energieträger in den Bereichen Wärme und Verkehr fortan Emissionsrechte erwerben. Den dafür anfallenden Preis legen Betriebe teils auf die Verbraucher um. Konsumenten spüren dies ab diesem Jahr beim Tanken und Heizen. Die Verbrennung von Erdöl, Erdgas, Diesel und Benzin kostet sie pro ausgestoßener Tonne CO2 zunächst 25 Euro. In den kommenden Jahren wird die Abgabe noch ansteigen. Vor allem der Großindustrie soll die CO2-Bepreisung zum Umstieg auf erneuerbare Energien bewegen. Privatverbraucher dagegen will der Gesetzgeber weitestgehend entlasten.

Wer die CO2-Abgabe zu spüren bekommt

Die nun eingetretene Änderung des Brennstoffemissions-Handels-Gesetzes ist ein Teil des Klimaschutzprogrammes 2030. Der Bundesrepublik hat sich bis 2050 Klimaneutralität vorgenommen. Um dieses Ziel zu erreichen, muss die Energiewende angekurbelt werden. Das betrifft vor allem die deutsche Industrie. Im Jahr 2019 gingen auf den industriellen Sektor über 119 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente zurück. Mit mehr als einem Drittel hatte die Branche Eisen und Stahl daran den größten Anteil. Nachhaltige Verbraucher werden von der neuen CO2-Abgabe kaum etwas spüren. Das gilt vor allem für Menschen, die schon jetzt