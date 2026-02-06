Christian Flühr knackt persönliche Tagesbestmarke – Skigebiet Willingen bietet perfekte Bühne

Der Extremskifahrer und Weltrekordjäger Christian Flühr, bekannt als „Der Bond auf Brettern“, hat gestern, am 04.02.2026, im Skigebiet Willingen seine persönliche Tagesbestmarke geknackt. Mit 25.700 Höhenmetern an einem einzigen Tag setzte er einen neuen Meilenstein innerhalb seines aktuellen Projekts #Project3M+2.

Als idealer Gastgeber erwies sich dabei das Skigebiet Willingen – allen voran der K1-Sessellift mit modernem 8er-Sessellift, der durch seine hohe Förderleistung, kurze Umlaufzeiten und konstante Bedingungen perfekte Voraussetzungen für eine derartige Extremleistung bot. Runde um Runde sammelte Flühr am K1 Höhenmeter und konnte sich dabei voll auf die exzellente Infrastruktur verlassen. „Willingen bietet genau das, was man für solche Projekte braucht: eine leistungsfähige Liftanlage, sehr gute Pistenpräparation und ein professionelles Umfeld“, so Flühr nach Abschluss seines außergewöhnlichen Skitages.

Mit dem heutigen Ergebnis schreibt Christian Flühr seine persönliche Erfolgsgeschichte weiter – und beweist einmal mehr, dass Leidenschaft und Durchhaltevermögen zu außergewöhnlichen Leistungen führen.

Wahrscheinlich wird der Weltrekordjäger morgen die Marke von einer Million Höhenmetern „knacken“.

Er freut sich auch weiterhin über Besuch auf der Piste. Wer ihm dort begegnet, kann ihn gerne bei ein paar Abfahrten auf seiner Rekordjagd begleiten. Wer Christian abseits der Piste treffen möchte, hat am Freitag, dem 6. Februar, zwischen dem regulären Skibetrieb und dem Flutlichtskifahren die Gelegenheit dazu. Er wird zu einem „Meet & Greet“ in der K1-Hütte sein.