Chor-Erlebnis im Mittelpunkt vom „Treffpunkt KuH-Damm 2026“

Gesang und Genuss an Stütings Mühle in Belecke

Am Samstag, den 20. Juni, ab 16:00 Uhr schafft der Kultur- und Heimatverein Badulikum e. V. (KuH) bereits zum 2. Mal den Rahmen für ein Vereinsfest für die ganze Familie. Im Mittelpunkt an Stütings Mühle stehen in diesem Jahr bei besten Wetterprognosen der MC Waester Voices, dessen Projektchor und der Gemischte Chor Belecke. Als Gäste unterhalten zusätzlich das Acoustic-Duo Uta und Fabian sowie das Pankratius Duo. Zu späterer Stunde gibt es Akkordeon-Musik am Lagerfeuer mit Georg Ortkemper. Um 22:00 Uhr wird zudem das deutsche Länderspiel der Fußball-WM auf einer Großbild-Leinwand übertragen. Der Eintritt ist frei.

Eine Caféteria mit reichhaltigem Kuchenangebot und einer „Kaffee-Flatrate“ sowie ein Würstchenstand lassen keine Wünsche offen. Kühle Getränke für den sommerlichen Tag runden das kulinarische Angebot ab. Und das alles zu familienfreundlichen Preisen. Der Reinerlös kommt in voller Höhe den Gesangvereinen zugute.

Für die Kinder gibt es vielfältige Unterhaltung wie Wurf- und Angelspiele oder das Laserschießen der Belecker Bürgerschützen. Auch die Rollende Waldschule des Hegerings Warstein ist zu Gast. Alles kostenlos. Und Süßigkeiten-Preise für die Kinder gibt es obendrein.

Nicht zu vergessen: Alle noch existierenden Belecker Kühe vom seinerzeitigen Almabtrieb, die „Biäelsken Kögge“, versammeln sich selbstverständlich zum „Treffpunkt KuH-Damm“ an Stütings Mühle. Sie sind bereit, sich mit allen Gästen fotografieren zu lassen. Herzlich willkommen!