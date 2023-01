Cheyenne Rosenthal gewinnt zweiten Titel bei WM in Oberhof

Oberhof (pst). – Einen Tag nach dem Sieg im WM-Sprint gewannen Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal auch in der normalen Wertung den Weltmeisterschaftstitel im Damen-Doppelsitzer und verteidigten damit ihren WM-Titel aus dem Vorjahr. Damit sicherten sie sich alle drei WM-Titel überhaupt, die es in der jungen Disziplin bislang zu holen gab. Das sächsisch-sauerländische Rodeldoppel vom RRC Altenberg und dem BSC Winterberg fuhr in beiden Läufen Bestzeit und hatte schließlich einen Vorsprung von 126 Tausendstelsekunden auf die Österreicherinnen Selina Egle und Lara Kipp. Die Italienerinnen Andrea Vötter und Marion Oberhofer wurden Dritte. Damit war die Platzierung auf dem Podium genau wie am Vortag beim Sprint.

„Wir hatten sehr großes Selbstvertrauen auf einer Bahn, auf der wir uns heimisch fühlen. Es war eine super Stimmung. Wir haben noch viel gemacht und geguckt, was man noch rausholen kann“, analysierte Degenhardt nach dem Rennen, in dem die beiden deutschen Rodlerinnen nach den bisherigen Weltcup-Ergebnissen nicht unbedingt als Favoritinnen galten. Rosenthal, die im Winterberger Ortsteil Silbach beheimatet ist, sagte nach dem dritten Weltmeistertitel: „Es ist ein großer Faktor auf dem Schlitten, dass wir gut miteinander harmonieren und dass alles so aufeinander abgestimmt ist.“ Nebenbei holten sich Degenhardt/Rosenthal auch den WM-Titel in der U23-Wertung.

Laura Nolte auf Goldkurs im Monobob

Bei der zeitgleich stattfindenden Bob-WM in St. Moritz liegt Bobpilotin Laura Nolte vom BSC Winterberg im Monobob auf Goldkurs. Im ersten Lauf war sie noch zeitgleich mit Olympiasiegerin Kaillie Humphries aus den USA auf Platz eins. Im zweiten Lauf nahm Nolte ihrer Rivalin dann aber 27 Hundertstel ab. Auf Rang drei liegt zur Halbzeit der vier Läufe Lisa Buckwitz (BRC Thüringen) mit 49 Hundertstel Rückstand. Vierte ist die Australierin Breena Walker. Die anderen beiden deutschen Pilotinnen Kim Kalicki (Eintracht Wiesbaden) und Maureen Zimmer (BSC Sachsen Oberbärenburg) sind Siebte und Achte. Lauf drei und vier werden morgen am Sonntag ausgefahren.

Das Rennrodeldoppel Jessica Degenhardt (links) vom RRC Altenberg und Cheyenne Rosenthal vom BSC Winterberg verteidigte in Oberhof ihren WM-Titel. – Foto: BSD / Mareks Galinovskis

Laura Nolte (BSC Winterberg) führt zur Halbzeit am ersten WM-Tag die WM-Wertung im Monobob in St. Moritz als Führende an. – Foto: IBSF / Viesturs Lacis