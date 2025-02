Charlotte Candrix holt Silber bei Junioren-EM

Winterberg (pst). Der IBSF-Europacup und die Race-in-Race ausgetragene Junioren-Europameisterschaft im Zweierbob der Frauen und Viererbob der Männer in der Winterberger VELTINS-EisArena wurden von den Deutschen auf ihrer Heimbahn dominiert. Bis auf beim Sieg der Schweizerin Inola Blatty im Monobob zum Auftakt vor den beiden Deutschen Charlotte Candrix (BSC Winterberg) und Maureen Zimmer (BSC Sachsen Oberbärenburg) waren immer Athleten aus dem Bereich des BSD erfolgreich.

Bei den Männern triumphierte Pilot Maximilian Illmann (BSC Sachsen Oberbärenburg) sowohl im Zweierbob als auch zwei Mal im Viererbob in den Rennen im Europacup. Im Zweierbob siegte das Illmann-Team mit Anschieber Felix Dahms vor den Bobs der anderen deutschen Piloten Hans Peter Hannighofer (BRC Thüringen), Alexander Czudaj (BSC Sachsen Oberbärenburg) und Laurin Zern (WSV Königssee). Auch im ersten Viererbob-Rennen gab es diese Reihenfolge der Piloten. Somit gewann die Crew um Czudaj den Europameistertitel der Junioren vor dem Team von Zern und dem tschechischen Bob von Matej Behounek, weil Illmann und Hannighofer keine Junioren mehr sind. Auch im zweiten Viererbobwettbewerb im Europacup gewann Illmann mit seinem Team, dieses Mal vor den Bobs von Zern, Czudaj und Hannighofer. Jedes Mal hatte Pilot Illmann auch die jeweils besten Läufe präsentiert.

Bei den Frauen gab es nach dem Monobob noch zwei Zweierbob-Wettbewerbe. Hier gewann Leona Klein (BRC Thüringen) mit ihrer Anschieberin Sydney Hollering, die sich damit auch den Titel der Junioreneuropameisterinnen sicherten, vor Diana Filipszki (WSV Königssee) mit Anschieberin Carolin Kupsch (Europameisterinnen der U23-Wertung) und dem Schweizerbob von Inola Blatty. Charlotte Candrix und Lena Brunnhübner wurden Vierte im Europacup, aber Dritte in der EM-Wertung, weil Blatty dem Juniorenalter im Bobsport entwachsen ist. In der U23-Wertung ging Silber an den Bob der Tschechin Patricia Tajnarova und Bronze an das rumänische Team um Pilotin Georgeta Popescu hinter dem Filipszki-Bob. Im zweiten Zweierbob-Wettbewerb im Europacup zum Abschluss siegte dann Candrix mit Anschieberin Mira Baus deutlich mit zwei starken Läufen und einem Vorsprung von 26 Hundertstelsekunden vor dem Bob von Klein und erneut der Schweizerin Blatty.

Bildnachweis: Charlotte Candrix beim Monobob Wettbewerb in der VELTINS-EisArena, ©Dietmar Reker