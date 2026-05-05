Cello-Klänge im Liegestuhl

Außergewöhnliches Open-Air-Konzert im Kloster Wedinghausen

Im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums des RuhrtalRadwegs macht ein besonderes Projekt Station in Arnsberg: Unter dem Titel „Celloradeln“ verbindet die Cellistin Katja Zakotnik Musik, Sport und Klimaschutz auf einer 240 Kilometer langen Reise von der Quelle bis zur Mündung. Am Dienstag, 19. Mai, verwandelt sie ab 18 Uhr den historischen Hof vom Kloster Wedinghausen mit ihrem Violoncello in eine ganz besondere Bühne. Das Konzert ist kostenlos und für alle Altersgruppen offen.

Musikgenuss im „Bachzustand“



Die lädt Künstlerin zu einem Konzerterlebnis der etwas anderen Art ein. Statt in engen Stuhlreihen zu sitzen, darf das Publikum die Musik im sogenannten „Bachzustand“ genießen: Bequem im Liegestuhl, mit dem eigenen Kissen oder einer Decke, während die Gedanken zu den Klängen von Johann Sebastian Bachs Cello-Suiten schweifen können. Dargeboten werden die Suiten I – IV für Violoncello solo von Johann Sebastian Bach in dramaturgisch veränderter Reihenfolge.

Katja Zakotnik, die ihr Cello und ihr gesamtes Gepäck nachhaltig mit dem Fahrrad-Wohnanhänger „Martha“ transportiert, präsentiert ein Programm, das die Brücke zwischen der jahrhundertealten Geschichte des Klosters und der Moderne schlägt.

Liegestühle sind vorhanden, das Mitbringen eigener Decken und Kissen ist ausdrücklich erwünscht. In den Pausen werden Speisen und Getränke zum Kauf angeboten. Bei Regen findet das Konzert im Kapitelsaal statt.

Über die Künstlerin und das Projekt



Die international ausgebildete Cellistin Katja Zakotnik ist bekannt für ihre innovativen Konzertformate. Mit dem „Celloradeln“ setzt sie ein Zeichen für den CO2-neutralen Kulturbetrieb und die Nahbarkeit klassischer Musik. Das Publikum ist zudem herzlich eingeladen, die Künstlerin auf Teilstrecken des RuhrtalRadwegs mit dem eigenen Fahrrad zu begleiten.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie Radtouristen sind eingeladen, diesen „magischen Moment“ in der besonderen Atmosphäre des Klosters Wedinghausen mitzuerleben.