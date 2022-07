CBD Blüten – auch im Sauerland zu kaufen?

Die Natur des Sauerlandes ist Heimat vieler Nutz- und Heilpflanzen, die traditionell geerntet und verarbeitet werden. Während das Wissen über alte Pflanzen in der jungen Generation schwindet, gelangen Trendprodukte wie CBD-Öle und CBD-Blüten zunehmend auf den Markt. Durch die strikten Vorgaben beim Anbau und der Verarbeitung von Hanfpflanzen ist ein direkter Kauf im Sauerland schwierig. Aus qualitativen Gründen sollte auf einen spezialisierten Shop der Branche vertraut werden.

Natürliche Gaben des Sauerlandes entdecken

Um Beschwerden ohne unnötige Chemie zu lindern, sind Heilpflanzen aus der Natur des Sauerlandes und ganz Europa eine beliebte Alternative. Das alte Wissen über Wirkungen dieser Pflanzen geht dank der modernen Forschung nicht verloren. Dennoch wissen die meisten Menschen nicht mehr, welche nützlichen Pflanzen direkt am Wegesrand von Wanderwegen des Sauerlandes wachsen.



Am häufigsten werden Gaben dieser Natur als Kräutertee oder Salben angewendet. Ergänzt wird das Spektrum von Kamille, Pfefferminze oder Salbei zunehmend durch Wirkstoffe aus der Hanfpflanze. Diese sogenannten CBD-Produkte haben nichts mit Cannabis zum Rauchen zu tun. Der psychoaktive Anteil THC wird qualitativ hochwertigen Produkten dieser Art entzogen, so dass keine Nebenwirkungen wie ein Rauschzustand gefürchtet werden müssen.

Hanfprodukte als natürliche Ergänzung

Wie viele traditionelle Heilpflanzen beinhaltet Hanf eine Vielzahl von Naturstoffen, die sich unterschiedlich verarbeitet lassen und denen verschiedene Wirkungen zugeschrieben werden. Eingenommen werden CBD-Produkte mit ihren Cannabinoiden als Wirkstoffe am häufigsten, um den Stress des Alltags zu lindern und einfacher in den Schlaf zu finden.



Gerade ältere Konsumenten im Sauerland stehen diesen Produkten noch kritisch gegenüber, da sie alleine an die Rauchware Haschisch denken. Die qualitativ hochwertige Anfertigung von CBD-Ölen und ähnlichen Produkten sollte eher aus dem Blickwinkel eines nützlichen Heilkrauts gesehen werden. Da es wie bei allen Naturgaben keine Heilversprechen gibt, ist ein persönliches Antesten der Wirkung ohnehin nötig.

Für Spezialprodukte auf Online-Shops zurückgreifen

Qualität ist es essenzieller Aspekt, wenn Kunden auf Öle oder Spezialprodukte wie CBD-Blüten zurückgreifen möchten. Hier wird sich kaum ein Händler vor Ort im Sauerland finden lassen, der als Spezialist die gesamte Bandbreite an CBD-Artikeln abdeckt. Ein Blick ins Internet, beispielsweise auf den CBD Shop von NOOON, ist die bessere Wahl.



Anders als bei Produkten aus der Drogerie handelt es sich um Artikel eines absoluten Spezialisten, der nach EU-Zertifizierung arbeitet. Diese ist eine wichtige Voraussetzung, damit der Verkauf legal und sicher erfolgt. Legal heißt in diesem Zusammenhang auch, dass der THC-Anteil auf ein absolutes Minimum reduziert wird und keine unerwünschten Wirkungen zu fürchten sind.

CBD-Blüten als Trendprodukte in Top-Qualität

Noch einfacher lässt sich die Parallele zu traditionellen Heilpflanzen aus dem Sauerland ziehen, wenn natürliche CBD Blüten bestellt werden. Diese werden besonders gerne für Tees genutzt und in einer breiten Fülle an Geschmacksrichtungen von süßlich bis würzig angeboten. Hiermit erreichen CBD-Blüten einen vergleichbaren Status wie Kamille oder Salbei, deren Extrakte seit Jahrhunderten für Tee genutzt werden.



Auch wenn ein legaler Anbau von Hanf im Sauerland betrieben wird, werden Bio-Höfe & Co. keine CBD-Blüten frei verkaufen. Der Blick in einen Spezial-Shop wie NOOON ist die richtige Entscheidung, um die Vielfalt der Naturpflanze Hanf zu entdecken. Hierbei muss es nicht einmal um den klassischen Konsum gehen. Kosmetische Produkte sind zunehmend gefragt und können als Salbe oder Balsam ebenfalls aus CBD-Blüten hergestellt werden.