Carl Veltins war SGV-Vorsitzender und sorgte für gesellige Wanderungen

Carl Veltins (1894-1964), der die Familienbrauerei seit den 1920er-Jahren führte, war ein zukunftsgewandter Unternehmer, der seine Heimat liebte und sich auch deshalb im SGV engagierte.

Keine andere Brauerei ist dem Sauerländischen Gebirgsverein (SGV) so eng verbunden wie Veltins. Schon Carl Veltins, Brauereiinhaber in dritter Genera-tion, sorgte in den 1930er-Jahren für eine enge und heute traditionsreiche Verbindung zum SGV. Er lud schon vor einem Jahrhundert befreundete SGV-Abteilungen nach Grevenstein ein und engagierte sich sogar an der Spitze im eigenen Ortsverein. Damals begann sich der Tourismus im Sauerland zu ent-wickeln und suchte nach neuer Infrastruktur.

Die Liebe zur Natur war Carl Veltins in die Wiege gelegt

Carl Veltins (1894-1964) steht für die dritte Gründergeneration, die zwei Kriege erlebte und jedes Mal den Wiederaufbau schaffte. Aufgewachsen im idyllischen Grevenstein, wo auch heute noch der Stammsitz der Brauerei C. & A. Veltins ist, hatte er seit seiner Kindheit eine starke Verbindung zur Natur und zur Mittelgebirgsregion, die das Sauerland so einzigartig machen. Diese Liebe zur Heimat und Landschaft führte Carl Veltins schließlich zum SGV, wo er in den späten 1920er-Jahren sogar zum örtlichen Vorsitzenden gewählt wurde. Es war die Zeit, in der der Naherholungstourismus des Sauerlandes so langsam zu wachsen begann. Gastronomie und eine funktionierende Inf-rastruktur lagen Carl Veltins am Herzen.

Sogar das Central-Volksblatt berichtete über Carl Veltins und SGV

Sein SGV-Engagement ist dokumentarisch verbrieft. In einem Beitrag des in Arnsberg erscheinenden Central-Volksblatts vom 11. Februar 1931 wird über die damaligen SGV-Aktivitäten und geplanten Jahreswanderungen in Greven-stein berichtet. Der historische Zeitungsartikel erzählt von den damaligen Vor-haben, den Plänen des SGV und einer Versammlung, bei der Carl Veltins als Vorsitzender die Geschicke der SGV-Abteilung führte. Schon damals lag der Fokus auf der Schaffung von Erholungsmöglichkeiten und Wanderwegen in der Region, ein Anliegen, das bis heute im Herzen des SGV verankert ist. Carl Veltins unterstützte den SGV dabei, die damaligen Aufbaujahre zum Erfolg zu führen und hatte einen wesentlichen Anteil daran, dass die Abteilungen ihre Zusammenarbeit stärkten. Zahlreiche Wanderungen führten nach Greven-stein und nahmen angesichts des gastgebenden SGV-Vorsitzenden aus dem Hause Veltins einen geselligen Verlauf.

Quelle: VELTINS Brauerei Veltins – 1920er Jahre

Familienbrauerei in fünfter Generation

Carl Veltins hatte Anfang der 1920er-Jahre die Nachfolge seines gleichnami-gen Vaters Carl Veltins angetreten und führte die Brauerei C. & A. Veltins in Grevenstein in dritter Generation durch bewegende Jahrzehnte. Mit ihm hielt erstmalig die Elektrizität in der Brauerei Einzug – für die damalige Zeit ein wahrer Techniksprung. Damit wurde der Grundstein für die nachfolgenden Jahrzehnte gelegt, in denen Bierkultur, Handwerkskunst und lebendige Tradi-tion die Erfolgsgeschichte der Brauerei C. & A. Veltins bis heute prägten. In diesem Jahr feiert das Familienunternehmen sein stolzes 200-jähriges Jubi-läum. Angefangen als kleine Landbrauerei zählt die Privatbrauerei heute zu einer der modernsten in ganz Europa und wird unverändert von der Familie Veltins geführt – heute bereits in fünfter Generation.