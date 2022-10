Caritas-Tagespflege Meschede im Fernsehen

Meschede. Mehr als zwei Millionen Menschen werden die Caritas-Tagespflege am Hennepark in Meschede bald im TV sehe. Für die Deutsche Fernsehlotterie hat das Team von Nordicfilm jetzt in Meschede gedreht. Der Beitrag mit Einblicken in den Alltag wird am kommenden Sonntag, 23. Oktober, jeweils direkt vor der ARD-Tagesschau um 18 und 20 Uhr ausgestrahlt.

Die Caritas-Einrichtung in Meschede betreut Menschen mit Unterstützungs- oder Pflegebedarf nach dem Motto „Am Tag in guten Händen, am Abend in gewohnter Umgebung“ und hatte eine Förderung über knapp 45.000 Euro von der Deutschen Fernsehlotterie erhalten. Das Filmteam aus Kameramann, Tonmann und Regisseur hat Szenen beim Kegeln und Apfelschälen für einen leckeren Kuchen aufgenommen und Tagesgäste sowie Mitarbeiter interviewt. Der Drehtag war ein aufregendes Erlebnis für alle Beteiligten, die nun gespannt auf das Ergebnis sind. Aktuell sind in den Caritas-Tagespflegen in Meschede noch Plätze frei: Info und Anmeldung zu einem kostenlosen Schnuppertag bei den Leitungen Anka Siepe-Henderkes unter 0291 9021190 oder Natalie Plett unter 0291 9021154.

Quelle: Caritas Meschede