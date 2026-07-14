Captains-Cup des Golfclub Schmallenberg am 08. Juli 2026 zugunsten des St. Elisabeth Hospizdienstes

Über 40 Golferinnen und Golfer folgten dem Spendenaufruf der Ladies- und Mens-Captains und erspielten eine Spendensumme von 1.300 Euro zugunsten des ambulanten St. Elisabeth Hospizdienstes. Die symbolische Scheckübergabe erfolgte im Rahmen der Siegerehrung durch die Captains an Frau Hannah Franzen, der Leiterin des Hospizdienstes.

Der St. Elisabeth Hospizdienst begleitet schwer kranke und sterbende Menschen sowie deren Angehörige in einer besonders sensiblen Lebensphase. Mit rund 60 ehrenamtlich Engagierten ist der ambulante Dienst im gesamten Kreis Olpe aktiv. Seit August 2025 ist der Hospizdienst durch Kooperationen mit dem Fachkrankenhaus Kloster Grafschaft und den Ambulanten Pflegediensten Kloster Grafschaft auch in Schmallenberg und Umgebung vertreten.

Neben dem sozialen Engagement kamen bei bestem Wetter auch der Sport und die Freude am Golfspiel nicht zu kurz. Wir gratulieren allen Siegerinnen und Siegern des Turniers ganz herzlich!