CampusComedy: Ein Abend, vier Acts – und jede Menge Lacher in der Fachhochschule  

Von clever bis absurd – alles dabei

Das Line-up kann sich sehen lassen: Kawus Kalantar bringt direkten, kompromisslosen Stand-up auf die Bühne und gilt als einer der prägenden Köpfe der Berliner Szene. Seine Auftritte sind unberechenbar, ehrlich und immer nah dran am Publikum, ausgezeichnet wurde er dafür unter anderem mit dem Deutschen Comedypreis als bester Newcomer.

Yorick Thiede nimmt das Publikum mit in seine detailverliebten, oft komplett absurden Geschichten, die schneller eskalieren, als man denkt. Mit seinem präzisen Timing und hohem Tempo schafft er es, selbst die schrägsten Situationen so greifbar zu machen, als wäre man live dabei.

Tarja Nani liefert Energie pur: laut, lebendig und immer mit einem Augenzwinkern. Sie bewegt sich spielerisch zwischen den Generationen, greift Alltagsmomente auf und verwandelt sie in pointierte, selbstironische Stories.

Ill-Young Kim bringt eine ganz eigene Perspektive mit auf die Bühne. Lässig und charmant erzählt er von seinen Erlebnissen als Deutscher mit asiatischem Aussehen, spielt mit Erwartungen und entlarvt Vorurteile, oft überraschend, manchmal bissig, aber immer mit viel Humor.

„CampusComedy soll einfach ein richtig guter Abend werden – mit unterschiedlichen Styles, viel Dynamik und einem Publikum, das Bock auf Live-Comedy hat“, so Lisa Machula vom Stadtmarketing

Meschede, „gerade auf dem Campus passt so ein Format perfekt.“

Moderation mit Heimspiel-Vorteil

Durch den Abend führt Andre Kramer – gebürtiger Mescheder und auf deutschen Bühnen längst kein Unbekannter mehr. Mit viel Tempo, klaren Ansagen und einem Gespür fürs Publikum sorgt er dafür, dass der Abend nicht nur lustig, sondern auch rund wird. „In der eigenen Heimat aufzutreten, ist immer besonders“, sagt Kramer, „und mit diesem Line-up wird das definitiv ein Abend, den man nicht so schnell vergisst.“

Campus wird zur Bühne

Mit dem Format wollen die Fachhochschule Südwestfalen und das Stadtmarketing Meschede den Campus weiter als Ort für Veranstaltungen etablieren – und gleichzeitig ein Angebot schaffen, das besonders junge Menschen anspricht. Die Veranstaltung startet um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Tickets zum Preis von 18 € bzw. 15 € (ermäßigt) gibt es auf www.reservix.de und bei der Tourist-Info Meschede. Die Veranstaltung wird unterstützt durch die Volksbank Sauerland eG sowie die Brauerei C. & A. Veltins. Weitere Informationen: www.meschede.de/campus-comedy