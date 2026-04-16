Campus Day 2026 in Meschede

Am 18. April öffnet die Fachhochschule Südwestfalen am Standort Meschede ab 14 Uhr ihre Türen zum CampusDay. Unter dem Motto „Zukunft zum Anfassen“ erwartet Studieninteressierte und alle Neugierigen ein abwechslungsreicher Nachmittag rund um Studium und Wissenschaft.

Besucherinnen und Besucher erhalten die Gelegenheit, die Hochschule hautnah zu erleben: In Vorführungen, Mitmachaktionen und interaktiven Angeboten geben Lehrende und Studierende spannende Einblicke in aktuelle Themen aus Forschung und Lehre. Dabei stehen insbesondere Zukunftsfelder wie Künstliche Intelligenz und nachhaltige Technologien im Fokus. Neben Informationen zu Studiengängen und Studienalltag bietet die Veranstaltung zahlreiche Gelegenheiten zum persönlichen Austausch mit Studierenden und Lehrenden.

So können Besucherinnen und Besucher etwa erleben, wie sich Roboter allein durch Gedanken steuern lassen oder im Labor nachvollziehen, wie professionelle Hacker vorgehen und IT-Systeme angreifen. Wie eng Technik und Nachhaltigkeit zusammenhängen, zeigt unter anderem eine „Vertical Farm“ im Labor, in der Pflanzen selbst Daten über ihre Wachstumsbedingungen liefern. Auch Virtual-Reality-Anwendungen im nachhaltigen Tourismusmanagement geben spannende Einblicke in neue digitale Möglichkeiten.

Im Bereich Künstliche Intelligenz können Gäste innovative Systeme live ausprobieren: Der Prototyp „INFACT“ überprüft wissenschaftliche Aussagen mithilfe von Large Language Models, während die GenAI-Plattform „KIKO“ kollaboratives Lernen unterstützt. Mit „AgenticDoc“ wird zudem gezeigt, wie komplexe Dokumente mithilfe moderner KI analysiert und verständlich aufbereitet werden können. Technik zum Anfassen bieten unter anderem 3-D-Druck-Anwendungen im Kontext von „Physical Data Science“, eine Drohnensimulation sowie ein Blockchain-Demonstrator, der die Funktionsweise dieser Technologie anschaulich erklärt.

Auch wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Themen kommen nicht zu kurz: In Workshops zu Resilienz, Zusammenarbeit und Wissensaustausch sowie interaktiven Formaten wie einem Wissensquiz oder einem Planspiel zur Industrie 4.0 können Besucherinnen und Besucher ihr Wissen testen und erweitern. Ein besonderer Perspektivwechsel gelingt bei Experimenten aus der Wirtschaftspsychologie, bei denen Teilnehmende erleben, wie Kommunikation funktioniert, wenn eine Person „blind“ durch einen Parcours geführt wird.

Der Campus Day findet am Samstag, den 18. April, von 14 bis 18 Uhr auf dem Campus in der Lindenstraße 53 in Meschede statt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Weitere Informationen unter: www.fh-swf.de/cms/campus-day