Campingausrüstung für Anfänger: Auf diese Utensilien kommt es an

Urlaub mit dem Campingmobil ist unheimlich beliebt und verspricht ein höchstindividuelles Reiseerlebnis: Wo immer man möchte und ein Campingplatz zur Verfügung steht, hält man an und macht es sich unter freiem Himmel, unter dem Vordach des Wohnmobils oder im Zelt gemütlich. Vor allem für Kinder ist das Naturabenteuer ein riesengroßes Vergnügen. Umso wichtiger ist es, gut zu planen und alles dabei zu haben, was man für das Erlebnis in der Wildnis braucht. Dieser Beitrag bietet Einsteigern einen Leitfaden für den Einkauf der passenden Campingausrüstung – diese ist später zu jeder Zeit nach individuellen Wünschen erweiterbar.

Camping mit oder ohne Zelt?

Camping, was vielerorts als Glamping äußerst luxuriös zelebriert wird, ist ein Oberbegriff für viele verschiedene Arten, in der Natur zu verweilen. Während die einen auf den klassischen Wohnwagen als Anhänger zu einer Zugmaschine schwören, reisen andere mit einem glamourösen Wohnmobil. Wer das richtige Feeling der freien, ungezügelten Natur erleben möchte, muss die Nächte nicht zwangsläufig im Campingmobil verbringen – ein Zelt gehört sowohl für Singles, als auch für Paare und Familien zur absoluten Grundausstattung: Es ist so klein, dass es bei Nichtgebrauch platzsparend im Camper verschwinden kann, und verheißt, vor allem bei trommelndem Regen, pure Romantik. Zelte in allen Formen und Farben sind bei www.schlanser.ch zu entdecken.

Wetterfeste Funktionskleidung isoliert und hält warm

Wer mit dem Wohnmobil reist und im Freien nächtigt, kann sich auf trockenes Wetter und warme Temperaturen in den seltensten Fällen verlassen – eine Grundausstattung an wetterfester Kleidung sollte sich daher für jede Person von vornherein an Bord befinden. Zu dieser gehört in erster Linie eine Outdoorjacke aus einem Funktionsmaterial, das mit einer speziellen Membran vor Wind und Kälte schützt. Des Weiteren sind eine wetterfeste Hose (am besten Cargo-Pants mit mehreren kleinen Taschen für Outdoorutensilien), atmungsaktive und feuchtigkeitsisolierende Unterwäsche (idealerweise mit langen Beinen und Ärmeln) sowie festes Schuhwerk – mit einer robusten Sohle für besten Grip und einem leicht erhöhten, umknicksicheren Stiefelschaft – gefragt. Accessoires wie eine warme Mütze, eine Sonnenbrille, Schal und Handschuhe, bei denen sich die Fingerkappen entfernen lassen, runden die Basisausstattung der fürs Camping geeigneten Kleidungsstücke ab.

Campingküche – essenzielles Zubehör im Überblick

Um sich dort gut versorgen zu können, wo keine Mahlzeiten automatisch serviert werden, benötigt man Töpfe, Pfannen und eine Grundausrüstung an Geschirr, außerdem sollten ein robustes Schneidebrett und ein scharfes, größeres Messer nicht fehlen. Wer im Wohnmobil keinen fest verbauten Kühlschrank hat, ist mit einer strombetriebenen Kühlbox gut beraten. Des Weiteren gilt es, Reinigungsmittel zur Wiederherstellung der Hygiene wie Spülmittel, Schwamm bzw. Topfkratzer und mehrere saugstarke Wischtücher mitzunehmen. Küchenrolle kann im Notfall ein Handtuch ersetzen und gehört, ebenso wie Müllbeutel, zur grundlegenden Campingausstattung.

Hygiene unterwegs – Basics an Bord

Sich grundhaft frisch zu fühlen, erfordert ein Mindestmaß an Hygiene und sollte auch bei einem Campingausflug selbstverständlich sein. Ob Haarshampoo, Gesichtsreiniger oder Duschgel: Besonders nachhaltig und gut zur Umwelt sind feste Produkte. Darüber hinaus gehören in den persönlichen Campingkulturbeutel eine Handzahnbürste, Zahncreme und bestenfalls zusätzlich eine Mundspülung. Für trockene Haut kann eine Allzweckcreme verwendet werden (meist ist sie auch für die Hände prima geeignet). Damit eingezogene Schiefer oder Insektenstachel schnell entfernt werden können, ist eine Pinzette eine gute Entscheidung, außerdem werden hochwertiger Mückenschutz und leistungsstarkes Sonnenspray benötigt.

Kleinmobiliar und praktische Tools für Outdoorerlebnisse

Wer Panoramaaussichten genießen möchte, kann als Sitzunterlage eine kuschelige Decke oder einen Klappstuhl mitnehmen. Ein dazu passender Tisch ermöglicht eine Verköstigung im Freien. Neben Kerzen sollten vor allem Lichtquellen wie Feuerzeuge und eine Stirnlampe mitgeführt werden. Ein Taschenmesser erweist sich oft als Helfer in der Not.

Fazit zur Campingausrüstung für Anfänger

Die hier genannte Campingausrüstung eignet sich für alle Campergruppen. Reisen Kinder mit, sollten Spiele und eine Hängematte nicht fehlen.