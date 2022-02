Calisthenics? Was ist das denn?

Outdoor-Sport an moderner Anlage in idealer Lage von Warstein

„Warst du auch schon beim Calisthenics?“ Eine solche Frage hört man seit einigen Wochen in Warstein häufiger. Wer da denkt, es handle sich um neumodischen Schnickschnack, der wird sich wundern. Der Name des Fitness-Trends geht zurück auf die griechischen Wörter „kalos“ („schön“) und „sthenos“ („Kraft“). Es geht vielfach um Sportübungen, die wir alle schon mal im Schulunterricht kennengelernt haben – allerdings mit frischer Luft statt Turnhallen-Mief und Bewegungsfreude statt Leistungsdruck.

„Die Anlage wird gut angenommen“, erzählt uns Maximilian Spinnrath. Der junge Warsteiner Politiker hatte sich, gemeinsam mit anderen, für die Anschaffung dieser Sportanlage eingesetzt, nachdem eine Umfrage in der Bevölkerung auf diesen Bedarf schließen ließ. „Hier in der unmittelbaren Nähe zum Schoren-Sportplatz steht nun unsere brandneue Calisthenics-Anlage täglich im Rahmen der komfortablen Öffnungszeiten kostenlos zur Verfügung.“ Die Erfahrung zeigt: Wer das Sportgelände beispielsweise zum Joggen nutzt oder dort Basketball spielt, macht inzwischen gern auch den Schlenker ums Eck, um hier zumindest mal zu gucken.

Für Trizeps, Brust, Rücken & Co.

Der gute alte Klimmzug – wer hat ihn nicht früher im Garten an der Teppichstange geübt? Stangen, die gibt es hier auch, allerdings im umfangreichen Set. Wie ein großer Würfel aus Edelstahl-Streben, erscheint das Turngerät zunächst. Nach und nach erkennt der Betrachter die Möglichkeiten, die dem Turner zur Verfügung stehen. Ob Sprossenwand oder Hängelleiter – da kommt schnell das erste „Aha, so geht das“. Ein paar Dips an den halbhohen Holmen zur Verbesserung von Trizeps, Brustmuskeln und Schulter bekommt man auch ohne Anleitung hin. Wer jedoch mehr Inspiration benötigt, kann sich an einer großen Infotafel Übungen ansehen, die in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden sowohl von Anfängern als auch von echten Cracks geturnt werden können.

„Oder man schaut sich halt was von denen ab, die solche Übungen schon gut beherrschen“, empfiehlt Karl Enste. Er ist heute einer von denen, für die Calisthenics nichts Neues ist und deren geturnte Übungen durchaus begeistern. Sein Handstand auf den Quer-Holmen wirkt durchaus sehenswert. „Aber wir geben, wenn wir hier sind, auch gern mal Tipps für Leute, die sich verbessern wollen“, ergänzt Spinnrath.







Könner und Anfänger – und Zuschauer

Louisa Topp und Dominik Jäkel aus Arnsberg sind durchaus fitnessbegeistert und wollten diesen Outdoor-Sport einfach mal ausprobieren. „Die Anlage wirkt sehr einladend und gepflegt“, meint Louisa und startet gegen Ihren Freund einen kleinen Wettkampf im Knieheben in der Hängeposition.

Die Cousins Justin und Jakob Schrewe hingegen zeigen derweil ihr Können bei einer Rolle an den Ringen und beim ‚Front Heaver‘ an der ‚Monkey Bar‘. Am Rande der Anlage haben sich zwischenzeitlich etliche Zuschauer versammelt. Muskeln sollen ja auch schon vom Gucken wachsen, oder?

Warsteiner öffneten das Portemonnaie

Maximilian Spinnrath freut sich über die Entscheidung für diese Anschaffung. „Sie wurde zum großen Teil durch die Leader-Projekt-Förderung möglich, aber auch aus Mitteln der Stadt. Der Rest kam durch Crowdfunding zusammen. Wir haben gestaunt, wie bereitwillig die Warsteiner Bürger und Unternehmen ihr Portemonnaie geöffnet haben, egal ob für einen vierstelligen Betrag oder einen 10-Euro-Schein, der ja z. B. für einen Schüler ja auch viel Geld ist. Insgesamt haben wir rund 44.000 Euro investiert, wovon fast die Hälfte für den hochwertigen Untergrund draufging. Auch damit unterscheiden wir uns von ähnlichen Anlagen mit der kostengünstigeren Hackschnitzelvariante.“ Beim Blick in die Herbstsonne schmunzelt er und weist uns darauf hin, dass sogar mit dem Standort ein echter Glücksgriff gelungen ist. „Wir haben Sonne am Morgen und dann wieder abends. Dazwischen gewähren hohe Bäume das Training im Schatten. Ein idealer Standort also für unsere Calisthenics-Anlage.“

Und? Waren auch Sie schon beim Calisthenics? Trauen Sie sich, denn Übung macht den Meister!