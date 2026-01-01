Magazin für die Sauerländer Lebensart

Café Digital – Workshops zu digitalen Themen für Jugendliche

Die junge Generation ist ständig online – doch bei Fragen zu Sicherheit, Cybermobbing oder Technik bleiben viele Jugendliche allein. Das Mehrgenerationenhaus Olpe setzt genau hier an und startet ein neues Format, das ihnen Orientierung und Unterstützung im digitalen Alltag bietet.

1. Januar 2026 | 2 Minuten Lesezeit

Quelle: MGH Olpe

Die junge Generation wächst mit den sozialen Medien auf, und der Umgang mit Handy, Tablet und KI bestimmen bei vielen Jugendlichen den Alltag. Und trotzdem werden die jungen Menschen häufig allein gelassen, wenn es um Themen wie Sicherheit im Netz, Cybermobbing oder auch die technische Umsetzung geht. Genau hier setzt das Mehrgenerationenhaus (MGH) in Olpe mit seinem neuen Format an.

Jörg Boenig vom MGH und der Kommunikationsberater und Coach Daniel Fitzke bieten einmal im Monat Jugendlichen zwischen zwölf und 18 Jahren die Möglichkeit, sich zu digitalen Fragen und Problemen in den Räumen des MGH auszutauschen. Dabei bestimmen die Jugendlichen die Themen selbst, während die Workshop-Leiter für die Vermittlung von fachlichen Informationen zuständig sind und als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

Quelle: MGH Olpe

Bei einem ersten Treffen im Oktober 2025 wurde zunächst herauskristallisiert, was die jungen Menschen am meisten beschäftigt. Herausgekommen sind vier Kategorien, die in den kommenden Monaten umgesetzt werden sollen: eigene Videos erstellen, Musik mit KI erzeugen, Podcasts aufnehmen und Sicherheit im Netz.

Auch die weiterführenden Schulen und die OT Olpe werden mit ins Boot geholt, damit den Interessierten der Zugang zu den Workshops erleichtert wird. Wenn das Projekt gut angelaufen ist, sollen zudem Elternabende hinzukommen, die sich mit unterschiedlichen Fragen rund um Handynutzung und Soziale Medien befassen.

Gefördert wird das Projekt Café Digital für 1,5 Jahre von der Aktion Mensch und kann daher kostenlos angeboten werden.Das Café Digital findet jeden 3. Freitag im Monat um 16 Uhr im MGH Olpe statt und lebt vom Austausch – also einfach mal hingehen und sich überraschen lassen!

