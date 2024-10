Busverkehr in Schmallenberg auch auf Abruf möglich

Westfalenbus, Schmallenberger Sauerland Tourismus, Bürgerbusverein und Stadt bündeln ihre Angebote

Nur ein oder zwei Busverbindungen in Kirchrarbach, Berghausen oder Latrop – ab 15. Dezember ist dies Vergangenheit. Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember wird sich für große Bereiche der Stadt der Busverkehr erheblich verbessern. Eine kleine Revolution – zwischen 8 und 18 Uhr bietet das neue Angebot eine stündliche Busverbindung nach Schmallenberg bzw. Bad Fredeburg und zurück! Zudem ist der Anschluss an die Schnellbuslinien nach Meschede, Lennestadt oder Winterberg und damit auch an die Bahnhöfe gewährleistet.

Linienbus, Wanderbus und Bürgerbus werden in einen Fahrplan zusammengefasst. Leerfahr-ten und doppelte Fahrten werden vermieden.

Abfahrtzeiten der Busse auf der App

Die zweite Veränderung: Busse fahren bisher streng nach Fahrplan, egal ob Fahrgäste da sind oder nicht. Ein krasses Beispiel: Der Bus fährt zweimal am Tag nach Jagdhaus – 10 km hin und 10 km zurück. Nicht selten ohne Fahrgast. Das kann nicht sein!

Quelle: Stadt Schmallenberg Bürgerbus Schmallenberg kann angerufen werden

Ab Dezember wird der Bus nach Jagdhaus fahren, wenn dies ein Fahrgast wünscht. Voraussetzung ist, dass der Fahrwunsch vorab per App, Mail oder Telefon angemeldet wird.

Mit der Antwort erfährt der Fahrgast, wann der Bus kommt.

Im Stunden- oder Zweistundentakt kann der Bus angefordert werden. Insgesamt bis zu acht Mal am Tag: Neu ist: Es gibt keine festen Abfahrtzeiten, künftig gibt es Zeitkorridore. Die ge-naue Abfahrzeit wird mitgeteilt, sobald der Bus angefordert wird. Anfordern kann man diesen bis 30 Minuten vor der geplanten Fahrt, aber auch schon Tage vorher.

Und noch eine Verbesserung: Man kann nicht nur zwischen Dorf und Schmallenberg und Bad Fredeburg fahren – auch zwischen den Dörfern sind Fahrten möglich!

Quelle: Klaus-Peter Kappest

Viele Dörfer werden in den Genuss dieses neuen Fahrplanes kommen:

60-Minuten-Takt: Altenilpe, Arpe, Berghausen, Bracht, Felbecke, Föckinghausen, Hanxleden, Kirchilpe, Kirchrarbach, Kückelheim, Landenbeck, Niederberndorf, Niederhenneborn, Nie-rentrop, Oberberndorf, Oberhenneborn, Oberrarbach, Selkentrop, Sellinghausen, Sögtrop, Twismecke, Werntrop, Wormbach

120-Minuten-Takt: Jagdhaus, Latrop, Waidmannsruh

Bürgerbus: Harbecke, Werpe

Wanderbus: Almert, Riemeske, Schanze, Vorwald

Rechtzeitig vor dem Fahrplanwechsel werden Westfalenbus, Schmallenberger Sauerland Tourismus, Bürgerbusverein und Stadt über das neue Angebot ausführlich informieren.