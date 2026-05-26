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Bunt, lebendig, offen für alle: 30 Jahre Kinder- und Jugendzentrum Neheim

Das Kinder- und Jugendzentrum Neheim, in Trägerschaft der Katholischen Kirchengemeinde St. Johannes Baptist, feiert am Samstag, den 31. Mai, sein 30-jähriges Bestehen und lädt alle herzlich zum Mitfeiern ein. Willkommen sind Kinder und Jugendliche, Familien, ehemalige Besucherinnen und Besucher, Kooperationspartner sowie alle, die das Kinder- und Jugendzentrum Neheim schon immer einmal kennenlernen wollten.

26. Mai 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Kinder- und Jugendzentrum Neheim

Herzliche Einladung zur Geburtstagsparty

Der Festtag beginnt um 11 Uhr mit einem Familiengottesdienst auf der Wiese im Garten des Kinder- und Jugendzentrums. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst im Dom statt. Im Anschluss wird eine Fotoausstellung zum Thema Kinderrechte eröffnet. Die Ausstellung ist im Rahmen der Arnsberger Wochen gegen Rassismus entstanden und zeigt die Ergebnisse eines gemeinsamen Projekts mit jungen Menschen.

Rund um das Gelände erwartet die Gäste anschließend ein buntes Programm für Groß und Klein. Verschiedene Essensstände laden zu internationaler Küche ein, am Nachmittag öffnet zudem eine Cafeteria mit Kaffee, Waffeln und Kuchen. Das ehrenamtliche Thekenteam sorgt mit einer Mocktailbar für erfrischende alkoholfreie Cocktails.

Quelle: Kinder- und Jugendzentrum Neheim

Auch für Kinder und Jugendliche gibt es zahlreiche Highlights: Mit dabei sind unter anderem die Hüpfkirche „St. Hüpf“, eine XXL-Rollenrutsche, selbstgebaute Großspiele, Kinderschminken, eine Tombola und viele weitere Mitmachaktionen. Ein besonderer Programmpunkt ist außerdem der Auftritt der KiJu-HipHop-Gruppe, die ihren Tanz präsentieren wird.

Das Kinder- und Jugendzentrum Neheim freut sich auf viele Gäste und einen fröhlichen Geburtstag voller Begegnungen, Musik, Spiel und Gemeinschaft. Nähere Informationen sind auf www.kiju-neheim.de zu finden. 

Bild von WOLL Online-Redaktion

WOLL Online-Redaktion

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