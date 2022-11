Bundesstützpunkt Olympia bleibt im Sauerland

Dirk Wiese zum heutigen Besuch von Nancy Faeser in Willingen: „Gute Nachrichten am heutigen Tage für unsere Heimatregion in Willingen an der Mühlenkopfschanze und ein großes Dankeschön an die Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die persönlich vor Ort vorbeikam, um die gute Nachricht zu verkünden. Bei ihrem Besuch hat sie nämlich am Montagvormittag vor Ort mitgeteilt, dass Winterberg/ und Willingen Bundesstützpunkte Olympia bleiben. Mit der Verlängerung der Förderung wird unserer Region Planungssicherheit verschafft und damit auch die Nachwuchsförderung unterstützt. Ich freue mich sehr, dass sich unser gemeinsames Engagement ausgezahlt hat und bis 2026 die Unterstützung gesichert ist.“