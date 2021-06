Bundesliga-Spitzenreiter Team SKS Sauerland NRW erhält Einladung für die Deutschland Tour 2021

In der letzten Ausgabe fand die Deutschland Tour ohne die Sauerländer statt- das ändert sich in diesem Jahr. Das Team SKS Sauerland NRW hat heute vom Veranstalter eine der vier begehrten Wildcards erhalten. Damit feiert das im Sauerland beheimatete Team seine Rückkehr zum wichtigsten Etappenrennen Deutschlands. Dieses beginnt am 26. August in Stralsund und endet am 29. August in Nürnberg. „Ein Traum wird war. Auf diese Nachricht haben wir die ganze Saison hingearbeitet. Das ganze freut uns sehr und wird die ganze Mannschaft mitreißen. Mit einem starken Auftakt in der Bundesliga und Achtungserfolgen in internationalen Rennen haben wir es uns verdient“, so Team Manager Heiko Volkert.

Damit nehmen die SKS-Piloten in dieser Saison bereits das zweite mal an einem Rennen der sogenannten Pro Series teil. Im April hatten die Youngster bereits die Türkei-Rundfahrt absolviert. Auch die Deutschland Rundfahrt selbst ist kein Neuland für die Sauerländer. 2018 waren die Fahrer um den Nationalfahrer Johannes Hodapp und Team Kollegen Per Christian Münstermann dabei. Neben dem Team SKS Sauerland NRW wurden die deutschen Teams Bike Aid, Team Lotto KernHaus und Team Dauner nominiert. Zusammen befindet man sich im Weltklasse Starterfeld. Die Talente freuen sich gegen 17 World Tour und Pro Teams anzutreten. Das komplette Rennen wird im öffentlich rechtlichen TV übertragen.

Das Foto zeigt Johannes Hodapp, Tour de France Starter Simon Geschke und Johannes Adamietz bei der DM in Stuttgart (v.l.n.r.).