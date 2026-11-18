Für sein herausragendes Engagement wurden das Mescheder Bündnis für Familie und insbesondere die Mescheder Stadtgespräche vom Bundesfamilienministerium ausgezeichnet. Die Ehrung fand während des Bündnisdialogs der Bundesinitiative „Lokale Bündnisse für Familie“ in Berlin statt. Das Motto der Veranstaltung, zu der das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend eingeladen hatte, lautete: „Verantwortung übernehmen: Lokale Bündnisse für Familien vor Ort“.

Mescheder Bündnis für Familie ausgezeichnetes Bündnis 2026/2027

Die feierliche Übergabe der Urkunde fand durch die Leiterin der Abteilung Familie im Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Almut Enderlein, statt: „Lokale Bündnisse wissen am besten, was Familien brauchen. Sie tragen vor Ort dazu bei, Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren – und stärken damit auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das Bundesfamilienministerium dankt für dieses Engagement und unterstützt es aktiv.“

Dorothee Hüster vom Fachbereich Generationen, Bildung und Freizeit der Stadt Meschede nahm die Würdigung als Vertreterin für das Bündnis für Familie Meschede entgegen. „Wir sind unglaublich stolz auf diese Ehrung und motiviert, weiterhin mit vollem Einsatz und Leidenschaft an unseren Projekten zu arbeiten“, sagte sie.

Das Lokale Bündnis für Familie wurde 2004 in Meschede von der Kreis- und Hochschulstadt Meschede und engagierten Bürgerinnen und Bürgern gegründet. Aus der gemeinsamen Arbeit entwickelte sich u.a. 2011 mit den Mescheder Stadtgesprächen ein offenes Beteiligungsformat, das ehrenamtliches Engagement fördert und neue Ideen für ein lebenswertes Meschede auf den Weg bringt.

Die Stadtgespräche bringen Menschen unterschiedlicher Generationen, Vereine, Initiativen und Organisationen zusammen. Sie bieten Raum, um Ideen auszutauschen, gemeinsame Anliegen aufzugreifen und konkrete Projekte für Meschede auf den Weg zu bringen. Dabei geht es nicht nur darum, bereits Engagierte miteinander zu vernetzen. Auch Menschen, die bislang keinen Zugang zum Ehrenamt gefunden haben, sowie Neubürgerinnen und Neubürger sind ausdrücklich willkommen. Ob mit einer eigenen Idee, regelmäßiger Mitarbeit oder einer zeitlich begrenzten Unterstützung: Jede Form des Mitwirkens ist wertvoll.

Vielfältige Themen und Projekte

Die Themen und Projekte sind so vielfältig wie die Menschen, die sich einbringen. Dazu gehören unter anderem der Mescheder Bürgertreff mit vielen Angeboten, die Aktion „Freude unterm Weihnachtsbaum“, der Gemeinschaftsgarten, der Internationale Treff, das Internationale Frauencafé, der Seniorinnen- und Senioren-Nachmittag, der Tag der Nachbarschaften sowie der Wogenweg. Auch Themen wie Fairtrade und Foodsharing finden hier ihren Platz.

Das Besondere: Unterstützt durch den Fachbereich Generationen, Bildung und Freizeit der Stadtverwaltung sowie zahlreiche Vereine und Initiativen entstehen aus Begegnungen und Gesprächen neue Ideen, Kooperationen und konkrete Angebote für die Menschen vor Ort. Die Beteiligten bringen dabei ihre unterschiedlichen Fähigkeiten, Erfahrungen und Perspektiven ein.

„Diese Auszeichnung ist eine Anerkennung für all die Menschen, die sich in Meschede mit ihren Ideen, ihrer Zeit und ihrem persönlichen Einsatz für andere starkmachen. Die Stadtgespräche und das Mescheder Bündnis für Familie leben davon, dass Menschen miteinander ins Gespräch kommen, sich gegenseitig unterstützen und gemeinsam etwas bewegen. Dabei entstehen immer wieder neue Projekte und Verbindungen, die unsere Stadt bereichern“, so Bürgermeister Christoph Weber.