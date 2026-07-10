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Bürgerstiftung schafft weitere 250 Notfalldosen an – damit Retter noch schneller reagieren können

Wenn Menschenleben in Gefahr sind, zählt für die Retter jede Sekunde. Um Informationen für die Lebensrettung kompakt und übersichtlich bereitzuhalten, gibt es die Notfalldose.

10. Juli 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Bürgerstiftung „Wir in Olsberg“

Die Bürgerstiftung „Wir in Olsberg“ hat aufgrund der starken Nachfrage weitere 250 Notfalldosen angeschafft.

In der Notfalldose befindet sich ein Infoblatt, auf dem, vom jeweiligen Bürger oder der jeweiligen Bürgerin als Selbstauskunft ausgefüllt – persönliche Daten, Vorerkrankungen, Medikamente, aber auch Hausarzt, Angehörige und weitere Infos vermerkt werden können. Aufbewahrt wird die Notfalldose – gut sichtbar – in der Innentür des Kühlschranks. Aufkleber an der Innenseite der Eingangstür sowie auf dem Kühlschrank informieren die Rettungskräfte, dass eine Notfalldose vorhanden ist.

Die neuen Notfalldosen können ab sofort im Bürgerservice der Stadt Olsberg kostenlos abgeholt werden.

Bild von WOLL Online-Redaktion

WOLL Online-Redaktion

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