Bürgerstiftung schafft weitere 250 Notfalldosen an – damit Retter noch schneller reagieren können

Die Bürgerstiftung „Wir in Olsberg“ hat aufgrund der starken Nachfrage weitere 250 Notfalldosen angeschafft.

In der Notfalldose befindet sich ein Infoblatt, auf dem, vom jeweiligen Bürger oder der jeweiligen Bürgerin als Selbstauskunft ausgefüllt – persönliche Daten, Vorerkrankungen, Medikamente, aber auch Hausarzt, Angehörige und weitere Infos vermerkt werden können. Aufbewahrt wird die Notfalldose – gut sichtbar – in der Innentür des Kühlschranks. Aufkleber an der Innenseite der Eingangstür sowie auf dem Kühlschrank informieren die Rettungskräfte, dass eine Notfalldose vorhanden ist.

Die neuen Notfalldosen können ab sofort im Bürgerservice der Stadt Olsberg kostenlos abgeholt werden.