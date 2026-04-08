Bürgersprechstunde in der Kita Familienzentrum Hirschberg

„Die Bürgersprechstunden finden eine erfreulich hohe Resonanz in der Bürgerschaft. Auch die nächste Bürgersprechstunde findet an einem besonderen Ort statt: Im Seminarraum der Kita Familienzentrum (FZ) Hirschberg“, erläutert Bürgermeister Maximilian Spinnrath. Die Sprechstunde findet am Mittwoch, 15. April, 16.30 bis 18 Uhr statt.

Das erste Obergeschoss der Kita FZ Hirschberg wurde im Zuge des Projektes „Klima trifft Kita – Kita trifft Hirschberg“ zu einem generationenübergreifenden Zentrum mit multifunktionalen Gruppen- und Begegnungsräumen umgebaut. Hier gibt es sowohl eine Küche für gemeinsame Kochveranstaltungen, einen „Snoozelraum“ für Kinder sowie einen großen mit Medientechnik ausgestatteten Seminarraum. Die Einrichtungen werden gerne und regelmäßig von vielen Hirschbergerinnen und Hirschbergern genutzt.

„Das generationenübergreifende Zentrum ist für die Dorfgemeinschaft ein wichtiger Begegnungsort mit vielfältigen Möglichkeiten geworden. Dem großen ehrenamtlichen Engagement, das hier eine Heimat findet, möchte ich besondere Aufmerksamkeit zukommen lassen“, unterstreicht Maximilian Spinnrath.

Aufgrund der großen Nachfrage wird um eine Voranmeldung unter Telefon 02902 81-209 oder per E-Mail an e.feldmann@warstein.de gebeten. Die Zeitfenster von jeweils 15 Minuten werden in der Reihenfolge des Eintreffens vergeben. Selbstverständlich können der Bürgermeister und die Stadtverwaltung auch jederzeit über die bekannten Kanäle kontaktiert werden.

Die Bürgersprechstunden finden in einem vier- bis sechswöchigen Rhythmus in alphabetischer Reihenfolge in allen Ortsteilen der Stadt Warstein statt. Die nächste Sprechstunde ist für Mittwoch, 15. Mai, in Schützenstube in Mülheim vorgesehen.