Bürgersprechstunde in der Caritas-Tagespflege in Warstein-Belecke

„Die erste Bürgersprechstunde im Haus Dassel in Allagen hat eine große Resonanz erfahren. Über das Interesse habe ich mich sehr gefreut! Die nächste Bürgersprechstunde findet nun an einem weiteren besonderen Ort statt – in der Caritas Sozialstation in Belecke“, erläutert Bürgermeister Maximilian Spinnrath. Die Sprechstunde findet am Mittwoch, 18. März, 16.30 bis 18 Uhr statt.

Die Tagespflege der Caritas Sozialstation in Warstein-Belecke, Zum Horkamp 1, hilft seit 2014 unter dem Motto „Atempause“ Seniorinnen und Senioren sowie hilfebedürftigen Menschen und Angehörigen dabei, den Alltag zu erleichtern. In den hellen, großzügig gestalteten Gemeinschafts- und Ruheräumen sowie einer Wohnküche und einem kleinen Garten finden bis zu 20 Tagesgäste Platz. Die Gäste sind nicht daheim und doch zu Hause, und können in einer vertrauten und gemütlichen Atmosphäre neue soziale Kontakte knüpfen.

„Die Sprechstunde findet ganz bewusst hier statt, um sowohl die Räume als auch die dort geleistete Arbeit in den Fokus zu rücken. Normalerweise betritt man eine Tagespflege nur dann, wenn es einen persönlichen Bezug dorthin gibt. Mit der Verlegung meiner Bürgersprechstunde an genau diesen Ort, möchte ich für diese tollen Angebote werben und ggf. auch dazu beitragen, Vorbehalte abzubauen“, so Maximilian Spinnrath.

Auch eine organisatorische Änderung gibt es bei der Bürgersprechstunde: Aufgrund der großen Nachfrage bei der letzten Sprechstunde wird diesmal um eine Voranmeldung unter Telefon 02902 81-209 oder per E-Mail an e.feldmann@warstein.de gebeten. Die Zeitfenster von jeweils 15 Minuten werden in der Reihenfolge des Eintreffens vergeben. Selbstverständlich können der Bürgermeister und die Stadtverwaltung auch jederzeit über die bekannten Kanäle kontaktiert werden.

Die Bürgersprechstunden finden in einem vier- bis sechswöchigen Rhythmus in alphabetischer Reihenfolge in allen Ortsteilen der Stadt Warstein statt. Die nächste Sprechstunde ist für Mittwoch, 15. April, in Hirschberg vorgesehen.