Bürgerradweg soll Ruhrtalradweg und Möhnetalradweg verbinden

Antrag auf Bürgerradweg zwischen Meschede und Hirschberg gestellt

Die Bürgerstiftung Meschede und der Vereinsring Hirschberg stellen beim Landesbetrieb Straßenbau NRW einen Antrag auf den Bau eines Bürgerradweges zwischen Meschede (Kreis HSK) und Warstein-Hirschberg (Kreis SO), um so eine dringend benötigte Nord-Süd-Verbindung zwischen dem Möhnetalradweg im Norden und dem Ruhrtalradweg im Süden zu ermöglichen.

Diese beiden Themenrouten sorgen zusammen für eine Frequenz von mehr als 360.000 Radfahrern pro Jahr (Ruhrtalradweg ca. 260.000 und Möhnetalradweg ca. 100.000 Radfahrer pro Jahr). Eine Verbindung zwischen beiden Themenradwegen würde den Radfahrern die Möglichkeit bieten, einen Rundweg (Meschede – Hirschberg – Möhnesee – Arnsberg – Meschede) zu fahren und könnte die Frequenz auf beiden Themenradwegen noch weiter steigern. Des Weiteren geht es hierbei um eine überörtliche Vernetzung von Städten und Regionen die Bürgerinnen, Bürgern und Gästen zu Gute kommt. „Der Gast von heute interessiert sich nicht für Kommunal- oder Kreisgrenzen. Der Gast möchte seine gewählte Urlaubsregion auf optimale Weise erleben und genießen. Eine überörtliche Vernetzung von Städten und Regionen und somit eine gemeinsame Darstellung der Freizeitmöglichkeiten, sowie Wander- und Radwege ist für den Tourismus ein Muss und sorgt dafür, dass alle Kommunen vom Tourismus profitieren können“, erklärt der erste Vorsitzende des Vereinsrings Hirschberg, Franz Linneboden.

„Der Antrag ist an den Landesbetrieb Straßenbau NRW gestellt worden und wird jetzt geprüft. Wir hoffen in 2021 mit der Planung starten zu können, sodass der Bürgerradweg zeitnah gebaut und eröffnet werden kann“, so Vorstandsvorsitzender Jürgen Dörner von der Bürgerstiftung Meschede.

„Der geplante Radweg wäre die erste Radwegverbindung zwischen den beiden Kreisen Soest und HSK und ermöglicht den Bürgerinnen und Bürgern zum ersten Mal kreisübergreifend mit dem Rad unterwegs zu sein. Das Projekt soll ebenfalls in enger Abstimmung mit beiden Städten Meschede und Warstein durchgeführt werden und dadurch auch die interkommunale Zusammenarbeit fördern“, verdeutlichen Jörg Hohmann (Stiftungsratvorsitzender Bürgerstiftung Meschede) und Stefan Toschinski (Vereinsring Hirschberg).

Was ist ein Bürgerradweg?

Beim Modellprojekt Bürgerradwege der Landesregierung werden Radwegebauprojekte gemeinschaftlich vom Landesbetrieb Straßenbau NRW, den beteiligten Kommunen und Kreisen sowie mit Unterstützung der Bürgerschaft realisiert. Die Streckenabschnitte können mit einem reduzierten Baustandard jedoch nach dem aktuellen Stand der Technik und auch den aktuellsten Sicherheitsanforderungen gebaut werden. Dabei helfen viele Bürger mit: Sie stellen Grundstücke bereit, spenden Geld oder arbeiten bei dem Projekt selbst mit. Die Regionalniederlassungen von Straßen NRW bieten die Übernahme der Koordination und Beratung für die Umsetzung des Programms an.