Bürgermeister Spinnrath begrüßt neuen Ehrenamtsbeauftragten der Stadt Warstein

Erste Aktion rückt das Ehrenamt stärker in den Fokus

Am Montag, den 4. Mai, hat Alexander Lange im Sachgebiet 94/Stadtmarketing der Stadt Warstein seine Tätigkeit als Beauftragter für Ehrenamt, Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften aufgenommen.

„Ich freue mich total, dass es nun losgeht! Ich freue mich auf die Aufgabe, die neuen Kolleginnen und Kolleginnen und ganz besonders freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit den vielen Ehrenamtliche in unserer Stadt, um mit ihnen Projekte und Ideen zu verwirklichen und sie bei ihrem Engagement bestmöglich zu unterstützen“, so Alexander Lange.

„Darin wird auch der Kern in Langes neuer Funktion im Rathaus liegen – die zentrale Koordination des Ehrenamts im gesamten Stadtgebiet. Ziel ist es, bestehendes Engagement zu stärken, neue Ehrenamtliche zu gewinnen und die vielfältigen Aktivitäten in der Stadt noch besser zu vernetzen“, ergänzt Bürgermeister Maximilian Spinnrath, der Alexander Lange nun im Dienste der Stadt begrüßte. Dazu gehören unter anderem die Entwicklung und Begleitung von Ehrenamtsprojekten, die Organisation von Fortbildungs- und Vernetzungsangeboten sowie die Beratung von Vereinen und Initiativen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Unterstützung der Vereine bei Förderprogrammen. Alexander Lange informiert in seiner Aufgabe über passende Fördermöglichkeiten, berät bei der Antragstellung und Abwicklung und fördert den aktiven Austausch mit den örtlichen und regionalen Akteurinnen und Akteuren: „Mein Ziel ist es, ein Vermittler für die Vereine zu sein, der Hilfestellungen bietet, die das Ehrenamt entlasten und die Freude am Engagement fördern.“

Ein erstes sichtbares Zeichen setzt Lange bereits mit dem Beginn seiner Tätigkeit: Um das Ehrenamt stärker in den Fokus zu rücken, hat er drei Banner gestalten lassen, die an der großflächigen Werbeanlage an der Kreuzung Hauptstraße/Domring unter dem Motto „Ehrenamt? Ehrensache“ für gesellschaftliches Engagement werben – ob im Katastrophenschutz, im kulturellen oder sozialen Bereich: „Es ist ein erster Ausschnitt aus dem vielfältigen ehrenamtlichen Leben unserer Stadt – der mit vielen weiteren Protagonisten fortgesetzt werden soll. Ehrenamt muss sichtbar sein.“

Damit knüpft die Stadt auch an die Initiative „der Ehrentag“ des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeiers an.

Bürgerinnen und Bürger, die sich ehrenamtlich engagieren möchten oder Fragen und Ideen haben, sind eingeladen, sich künftig direkt an Alexander Lange zu wenden – per E-Mail an a.lange@warstein.de oder telefonisch unter 02902 81-265: „Ich freue mich auf den Kontakt mit Ihnen und Euch.“

Um einen strukturierten Einstieg zu gewährleisten, werden die ersten Wochen zunächst geprägt sein vom Kennenlernen interner Abläufe, der Aufbereitung relevanter Förderprogramme sowie der Entwicklung erster Formate; im Anschluss daran ist vorgesehen, nach der Sommerpause in den aktiven Austausch und Wissenstransfer mit Vereinen und Initiativen zu gehen.