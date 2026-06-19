Bürgermeister begrüßt Deutschen Tischtennismeister

Friedhelm Spanke holt mit 91 Jahren in Erfurt gegen zehn Konkurrenten den Titel

Friedhelm Spanke holte als erster Warsteiner überhaupt einen deutschen Meistertitel im Tischtennis. Und als ob das nicht schon genug wäre, setzt er noch einen drauf: Er ist sage und schreibe 91 Jahre alt. Bürgermeister Maximilian Spinnrath ließ es sich nicht nehmen, den junggebliebenen Senior jetzt in Rathaus zu begrüßen. „Sie können als Vorbild für Jung und Alt gelten – sowohl Ihre Sportlichkeit als auch ihr Durchhaltevermögen sind inspirierend“, so Maximilian Spinnrath.

In den Erfurter Messehallen fanden kürzlich die Deutschen Tischtennismeisterschaften mit Tausenden Teilnehmenden statt, darunter auch Friedhelm „Fritz“ Spanke und sein Begleit-Team vom TuS 45 Warstein, bestehend aus Manfred Niedbala und Manfred Kunze. Neben den Nachwuchskräften und den Profis traten hier auch die „Senioren“ ab 40 Jahren gegeneinander an. Die Altersklasse ab 90 Jahre wurde bei dieser Meisterschaft erstmals geöffnet – und es gab immerhin zehn Teilnehmende. Doch Fritz Spanke setzte sich gegen alle Gegner souverän durch und verließ das Turnier als Deutscher Meister im Einzel und als Vize-Meister im Doppel.

Maximilian Spinnrath betont mit einem Augenzwinkern: „Der Sport ist ein gutes Mittel, um sich jung und gesund zu halten, denn nicht nur die Bewegung tut gut, sondern auch die sozialen Kontakte sind wertvoll fürs Wohlbefinden. Man muss ja nicht gleich die Deutsche Meisterschaft anstreben“, und ergänzt abschließend: „Ich gratuliere Friedhelm Spanke nochmals ausdrücklich im Namen der gesamten Stadt zu dieser besonderen Leistung!“